Opinie: ‘Homo als scheldwoord op het hockeyveld: dat haalt pijn naar boven’

‘Houd je aan de twee uur inchecktijd op Schiphol’

Vrijdagochtend stonden we om 4 uur op het vliegveld. Twee uur van tevoren zoals voorgeschreven. Na het inchecken van bagage anderhalf uur in de rij, daarna rennen en op het nippertje doorgelaten bij een reeds gesloten gate, waar men buiten al bezig was onze koffers uit het ruim te zoeken. Wat een stressvol begin van de vakantie. Je staat in een rij achter mensen die pas veel later gaan vliegen. Als iedereen zich aan die twee uur inchecktijd houdt, loopt het vast veel soepeler. Nu is het een ‘race to the bottom’ geworden.

Ivo van Loon, Amsterdam

‘Kaag heeft het Paard van Troje binnengehaald’

Naar aanleiding van de column van Lale Gül over het schrappen van een deel van de tekst in de HJ Schoo-lezing van Sigrid Kaag: Steeds vaker bekruipt mij het gevoel dat D66 met Sigrid Kaag het Paard van Troje heeft binnengehaald. Dit voorval en recentelijk haar gestuntel bij de persconferentie. Sluit je ogen en hoor en zie Hans van Mierlo. En vergelijk dat met het beeld en de gekunstelde, afgemeten woorden van Sigrid Kaag. Dan hoef ik verder niets meer uit te leggen.

Joke van der Klei, Amsterdam

‘Homo als scheldwoord op het hockeyveld: dat haalt pijn naar boven’

Pepijn Keppel benoemt in de uitzending van afgelopen maandag van het tv-programma Khalid & Sophie dat uit onderzoek blijkt dat het geaardheidsaanduidende woord homo het meest gebruikte scheldwoord is op de Nederlandse hockeyvelden. Dat gegeven haalt pijn in mij naar boven waarvan ik niet wist dat mijn lichaam die herbergde.

Jarenlang heb ik, behalve op meisjes ook op jongens vallend zonder dat mijn teamgenoten het wisten, gehockeyd op betrekkelijk laag niveau in het Amsterdamse Bos. Over het veld schalden vaak de woorden homo en gay. Het is dus niet zo dat ik het me niet meer herinner, maar blijkbaar heb ik het van me af laten glijden als een druppel zweet. Het frame van (extreem-)rechts dat homohaat en onvriendelijkheid jegens homo’s voortkomt uit families van migranten met een niet-westerse migratieachtergrond kan daarmee ook de prullenbak in, want ik heb, zoals bijna alle hockeyers, gehockeyd met jongens die voornamelijk verschilden qua haarkleur, uiteenlopend van lichtblond tot donkerblond.

Just Pallandt, Amsterdam

‘Oplossingen voor drukte vergen daadkracht, lef en opoffering’

Beste burgemeester Halsema: laat u niet afleiden!

Iedereen is het erover eens: de drukte in de binnenstad is ver voorbij het kantelpunt. De stad is er primair voor zijn bewoners, ook daar is weinig discussie over. Nu de burgemeester komt met een aantal mogelijke oplossingen, staat direct de hele horeca op haar achterste poten. Ik ben het daar niet mee eens. Daadkracht vergt lef en soms opoffering.

En dan weer de coronakaart spelen, alsof wij (de horeca) de enige zijn die een zware tijd hebben. We weten ook dat eerlijke, gezonde bedrijven serieuze coronasteun hebben gehad, velen zijn er veel slechter vanaf gekomen. Het Parool moet beter zijn huiswerk doen, voordat het tendentieuze koppen plaatst. Bovendien is meneer Van den Berg al een tijdje geen woordvoerder meer van Ondernemersvereniging Nieuwmarkt, dus spreekt voor eigen conto. Ik ook trouwens.

Koen Vollaers, Café Bern en Pension Homeland