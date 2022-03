Opinie: ‘Hoge temperaturen zijn inderdaad aangenaam, maar zijn zeker geen ‘mooie’ aftrap van de lente’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Hoge temperaturen zijn geen ‘mooie’ aftrap van de lente’

Dinsdag las ik tot mijn grote verbazing de volgende twee zaken gezamenlijk in één krantenkop: ‘mooie aftrap van lente: warmste 22 maart ooit gemeten in Nederland’. Grappig als het sarcastisch bedoeld was, maar helaas was het dat niet. Dergelijke hoge temperaturen zijn inderdaad aangenaam, maar zijn zeker geen ‘mooie’ aftrap van de lente.

Is uw redactie zich wel bewust van de ernst van de klimaatcrisis waarin we ons begeven? Weten uw journalisten dat we allemaal gezamenlijk ons uiterste best moeten doen om de klimaatdoelen te behalen, voor een enigszins leefbare aarde? Neemt u als krant hier geen verantwoordelijkheid in? Steekt u liever de kop in het zand en geniet u van deze aangename temperaturen? In uw ogen iets kleins wellicht, maar in de mijne een tamelijk ongepaste woordkeuze die aanstootgevend is voor alle mensen die zich wel ernstig zorgen maken over de oplopende temperaturen en een dergelijk warmterecord.

Meike Hannah, Amsterdam

‘Hoezo ‘mailt’ de Belastingdienst om te zeggen dat je aangifte moet doen?’

Hoezo ‘mailt’ de Belastingdienst om te zeggen dat je aangifte moet doen, maar kunnen ze je niet mailen als je per ongeluk vergeten bent om de aangifte in te dienen. Daarna wachten ze het lekker af en versturen je dan een boete per ‘post’. Die zie je dan niet en zo krijg je nog een dikkere boete per ‘post’. Terwijl ze je in al die tijd niets meer via de ‘mail’ kunnen zeggen. O, maar wacht, als ze je per ‘mail’ zouden waarschuwen dan zouden ze natuurlijk veel minder geld verdienen. Vandaar!

Karim Khamis, Amsterdam

‘Ik tel mijn dagelijkse zegeningen’

Aan Frans van Vuuren (brieven, donderdag): Ik tel mijn dagelijkse zegeningen. Maar dank voor het helpen onthouden!

Liesbeth Wegink, Amsterdam

‘Laten we de Oekraïners Poetin vrij en onverveerd tegemoet treden’

Elke dag staat Het Parool vol met berichten over Poetins oorlog in Oekraïne. Wat ik mis is een boerenverstandanalyse, zoals: het Oekraïense leger biedt al meer dan een maand weerstand en bewijst daarmee helemaal geen Navo-lidmaatschap nodig te hebben. Dit biedt een uitweg in de onderhandelingen voor alle partijen.

Immers, Poetin kan zich zonder al te veel gezichtsverlies terugtrekken, Zelenski blijft zitten en verklaart ­Oekraïne neutraal maar leidt het land wel naar een EU-lidmaatschap en de Navo-landen kunnen met goed fatsoen afzijdig blijven en voorkomen daarmee een Derde Wereldoorlog. Wat dan wel moet gebeuren is: meer wapens naar Oekraïne (gebeurt al) én meer humanitaire hulp in de vorm van voedseldroppings. Waarom geen luchtbrug zoals in ’48-’49 tussen Berlijn en de VS/Groot-Brittannië? Toen vliegtuigen, nu drones? Daar kan toch niemand tegen zijn?

Ondertussen brengen we vrouwen, kinderen en ouderen in veiligheid. Niet om Poetin de vrije hand te geven om de boel plat te bombarderen, maar om het heldhaftige Oekraïense leger vrij en onverveerd de vijand ­tegemoet te laten treden. De Amsterdamse vereniging Groengrijs draagt in ieder geval haar steentje bij door hulpgoederen naar Warschau te brengen en vluchtelingen mee te ­nemen naar Nederland.

Eric Junge, voorzitter Groengrijs, Amsterdam