Opinie: ‘Hoezo autootje pesten? Amsterdam is eerder een autoparadijs’

Beeld Vincent Spiering

‘Hoezo autootje pesten? Amsterdam is eerder een autoparadijs’

Hoezo autootje pesten? Amsterdam is eerder een autoparadijs en los van hier en daar een knip of een enkele autovrije ov-rijbaan, moeten alle andere vormen van verkeer zich daaraan aanpassen. Je kunt gewoon met de auto langs de unieke grachtengordel rijden, voor voetgangers resteren miezerige en gevaarlijk ongelijke voetgangerstrookjes.

Met de SUV naar de Bijenkorf over de Dam: natuurlijk! Alleen een beetje doorduwen bij die drukke voetgangersoversteekplaatsen. Een mooie dubbele weg achter het CS, voetgangers en (elektrische) fietsers vechten het wel uit bij de pont achter datzelfde CS. Mooie brede autoweg langs de Stadhouders- en Houtmankade, uitmondend in die fijne nieuwe tunnel bij de Spaarndammerbuurt, richting de A10. Ook heerlijk met de motor! Bos en Lommerweg, lekker breed. Goed opletten op zebrapaden voetgangers! Haarlemmerweg, fijne plak asfalt. Op de smalle, ongelijke, fietspaden ter hoogte van het Westerpark zoeken ze het maar uit die fietsers, van Moofers, flitsbezorgers en deelscooters. En dan de Wibautstraat natuurlijk, een autostrada in de stad.

En zo kan ik nog eindeloos doorgaan. De automobilist is luid en duidelijk aanwezig maar we zijn beter af in een stad waar juist minder belastend verkeer de ruimte krijgt. Verzin daarbij wel goede regelingen voor veelal kleine ondernemers die met hun busjes wel bij hun klanten of hun winkel moeten kunnen komen. Een advocaat, marketeer, IT’er, makelaar et cetera, kan in de stad ook prima met de fiets of het ov reizen.

Jeroen Bos, Amsterdam

‘Schrijf een enquête uit voor de alleenstaanden met uitkering’

Er zijn veel alleenstaanden die een relatie hebben maar niet samen willen wonen vanwege het inleveren van een deel van hun uitkering. Kabinet: de belastingdienst weet wie alleenstaand is en met welke uitkering. Laat die dienst een enquête uitschrijven met de vraag of men samen zou gaan wonen indien dat inleveren stopt, of enkele jaren wordt uitgesteld.

Wie weet, hoeveel woonruimte er dan vrij zou komen!

John Smeur, Apeldoorn

‘Bonnie, vergeet je je leukste single niet?’

Een leuk interview in Het Parool van afgelopen zaterdag met Bonnie St. Claire op de Klapstoel. Een sterke vrouw en een zeer ondergewaardeerde zangeres. Maar lieve Bonnie, je hebt het onder andere over jouw singles Tame me Tiger, I surrender en Dokter Bernard, leuke hitjes destijds, maar geen woord over je allerbeste single en een van de mooiste ballads uit de Nederpop: het door Peter Koelewijn geschreven I won’t stand between them. Hopelijk staat dit nummer nog steeds op je repertoire?

F. de Leur Scheuder, Amsterdam

‘Ik dacht dat het ging om een progressieve koers’

Als Frans Timmermans inderdaad lijsttrekker wordt van de PvdA/GroenLinkslijst, zal ik voor de eerste keer in mijn stemmende leven niet op GroenLinks (voorheen PSP) stemmen.

Hoeveel blanker en lid van het establishment wil je ze hebben? Ik dacht dat het ging over nieuwe winden, een meer progressieve koers. Dat wordt op deze manier niet echt vormgegeven, toch?

Ik zal niet afwaaien naar rechts, maar wellicht blijf ik dan wel helemaal zonder een partij waar ik nog iets van herkenning vind achter. Jammer maar helaas dan maar, weer een niet-stemmer erbij.

Carla Heldens, Amsterdam