Opinie: ‘Hoeveel Iraanse doden moeten er nog vallen voordat Nederland in actie komt?’

In Iran braken protesten uit naar aanleiding van de dood van de jonge vrouw Mahsa Amini. Beeld AP

Op 23 september sprak Wopke Hoekstra, onze minister van Buitenlandse Zaken, zijn Iraanse collega Hossein Amir-Abdollahian in New York. In dat gesprek vroeg hij of Abdollahian de moord op Mahsa Amini wil onderzoeken.

Mahsa was een 22-jarige vrouw uit Koerdistan op bezoek in Teheran. De zedenpolitie pakte haar op omdat zij blijkbaar de kledingregels had overtreden. Drie dagen later werd haar lichaam aan haar familie overgedragen met het bevel om haar in stilte te begraven.

Haar dood veroorzaakte een golf van protesten die nu de achtste week ingaat. Het sluimerde al jaren in Iran omdat de grieven van de bevolking over corruptie, mensenrechtenschendingen, economische malaise en militaire interventies in buurlanden met de kogel werden beantwoord.

De onderdrukking van vrouwen was onbeschrijfelijk. Deze keer nemen ze de leiding over de aanstaande revolutie. Het regime weet zich geen raad met de demonstranten en grijpt weer naar de wapens. De teller staat al op honderden doden, waaronder 34 minderjarigen.

Vermoord door paramilitairen

Mahsa, die terecht is uitgegroeid tot het symbool van het verzet, is geen uitzondering. Op een video zie ik Nika, net geen 17 jaar oud. Zij probeert het liedje Koning van mijn hart te zingen en barst telkens in lachen uit. Mooi, vol leven. Op donderdag 27 oktober werd de veertigste dag van haar moord door de paramilitairen van Khamenei, de hoogste leider van Iran, herdacht.

Ik zie een video van de 16-jarige vlogger, Sarina. Zij loopt op het straat en vertelt: “Zonet zijn mijn examens afgelopen. Wat een bevrijding, ik koop voor mezelf een ijskoffie om dat te vieren.” Bij thuiskomst doucht ze, bespreekt een recept van een gezonde salade en vertelt over de verwachtingen van haar land: “Welzijn, welzijn welzijn, vrijheid.” Energie spettert uit het scherm. Zoveel zin in het leven.

Ze wordt de dag daarna bij een demonstratie gedood.

Vorige week ontmoette ik de eigenaar van een Iraans restaurant ergens in Nederland. Hij is vol woede. Woest eigenlijk. Hij is al 30 jaar niet naar Iran geweest. Hij verlangt zoveel naar zijn familie, vrienden en Zuid-Teheran. Hij begint te praten en kan niet stoppen. Onze lunch duurt meer dan tweeënhalf uur omdat we naar hem willen luisteren.

Solidariteit

In een volle concertzaal in Oudeschans ben ik getuige van een Nederlandse-Iraanse klarinettiste en haar collega die midden in haar concert een stukje van hun haar afknippen uit solidariteit met Iraanse vrouwen en demonstranten. Wel met een brok in haar keel.

En dan stuurt een vriend mij een verslag van de NOS. Daarin uiten verschillende Iraniërs hun bezorgdheid over de activiteiten van Iraanse spionnen in Nederland en de angst die ze hebben over hun familie en vrienden in Iran, en voor zichzelf in Nederland. Die angst is terecht. Het regime heeft immers twee Iraniërs hier in Nederland geliquideerd.

Ik begrijp niet dat onze minister van Buitenlandse zaken en premier het regime vragen om de moord op Mahsa te onderzoeken. Een regime waarvan de president lid was van het comité dat verantwoordelijk is voor minimaal vijfduizend moorden op politieke gevangenen in de jaren tachtig. Een regime waarvan de parlementsvoorzitter een ex-gardist is die protesterende studenten van hoge universiteitsgebouwen liet gooien terwijl hun handen op hun rug gebonden waren. Een regime waarvan het hoofd van justitie een ex-minister van Inlichtingen is die vanwege schendingen van mensenrechten op de sanctielijst van de EU en de VS staat.

Is het niet beter als onze regering zich, in plaats van zich te richten aan de dovemansoren van het barbaarse regime in Teheran, achter het Iraanse volk en de 50.000 Nederlandsers van Iraanse afkomst schaart? Enige solidariteit naar voorbeeld van Duitsland en Canada is noodzakelijk. Geen lippendienst maar echt iets dat hout snijdt.

Hoeveel doden moeten er nog vallen voordat Nederland in Europees verband in actie komt om het bloedvergieten in Iran te stoppen?

Ehsan Kermani, tolk, vertaler en publicist