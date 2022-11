Opinie: ‘Hoe kunnen we verwachten dat jongeren zich gedragen, als we als ouderen het voorbeeld niet geven?’

Beeld Vincent Spiering

Etiquette

Afgelopen week (vrijdag 4 en zaterdag 5 november) verschenen er twee artikelen in Het Parool over etiquette. Zou er iets mis zijn in de samenleving? Als ik met mijn rolstoel Speedy op pad ben in het kader van SAOW (Samen Aangenaam Ouder Worden), kom ik op het fietspad of trottoir regelmatig (brom)fietsers tegen. Meestal gebruik ik dan mijn ‘fietsbel’, maar soms vraag ik de verkeersdeelnemers het volgende: “Hoe kunnen we verwachten dat jongeren zich gedragen, als we als ouderen het voorbeeld niet geven?” én “Als jullie jongeren het voorbeeld geven aan ouderen zou dat TOP zijn.” Bewustwording is namelijk de eerste stap.

Liesbeth Brouwers, Amsterdam

Zijwieltjes

Dank voor het artikel met aanbevelingen voor een nieuwe fietsetiquette. Een belangrijk punt miste ik, namelijk een aanbeveling voor de leeftijd waarop kinderen op de openbare weg mogen fietsen. Veel te vaak zie ik kinderen die de zijwieltjes net zijn ontgroeid gezellig met hun vader of moeder fietsen. Doodeng, zeker in een drukke stad als Amsterdam.

Mieke Dekker, Amsterdam

Verkwisting musea

Recent beklaagde oud-directeur van het Tropenmuseum Henk Jan Gortzak zich in Het Parool over de onverantwoorde geldverspilling door Amsterdamse musea. In zekere zin kan hij ‘gerustgesteld’ worden. Want dit is géén typisch Amsterdams probleem, eerder is sprake van een trend. Zo heeft het Stedelijk Museum Schiedam de door koningin Beatrix geopende nieuwbouw alweer drastisch gewijzigd: de gekke ingang via de kelder is inmiddels dicht. Ook het CODA Museum (Apeldoorn) heeft – om ondoorgrondelijke redenen – de ingang verplaatst. Dit geldt ook voor het Centraal Museum (Utrecht) dat ook maar gelijk de kantine verplaatst heeft en wederom een vrij algehele renovatie is gestart. Grote vraag blijft waarom de Raden van Toezicht kennelijk zo slecht functioneren. Immers, deze hebben een eigen verantwoordelijkheid en zijn géén stempelkussen voor ‘de directie’.

Maarten Racz, Enschede

Protesten

De schandalige protesten op Schiphol-Oost, georganiseerd door Greenpeace en Extinction Rebellion, gingen alle perken te buiten. Alle arrestanten zijn nu vrijgelaten. Vorige week woensdag verstoorde Sebastiaan Vannisselroy van de eerdergenoemde organisatie, het requiem van Verdi in Het Concertgebouw. Deze activist was verbouwereerd dat het publiek hem binnen een halve minuut de zaal uitzette. Hij had dit van het chique publiek niet verwacht. Goed gehandeld en hij werd verder afgevoerd door de veiligheidsmedewerkers.

Willem Himmelreich, Heerhugowaard

Klimaattop

Vorige week was het Nationale Klimaatweek en werden de burgers weer opgeroepen om de thermostaat lager te zetten, korter te douchen en meer dingen die we nu inmiddels allemaal wel weten. Intussen ligt er aan de kade in Velsen een schip voor asielzoekers dat na weken nog steeds niet aangesloten is op walstroom, maar ruim 200 liter diesel per uur verbruikt. Om moedeloos van te worden. En nu maar hopen dat er de komende twee weken écht goede afspraken gemaakt kunnen worden op de klimaattop in Egypte.

Ilona Dekker, Nieuwegein