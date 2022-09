Opinie: ‘Hoe heilzaam is die markt nu echt gebleken?’

Beeld Getty Images

‘Zijn er eigenlijk voorbeelden van privatisering van voorheen uitstekend functionerende diensten in het belang van ons allemaal, die hebben geleid tot een beter product of een lagere prijs?’ Deze vraag stelde Marcel Levi in zijn column (Het Parool, 17 september). Op Twitter citeerde ik die pijnlijke vraag met de opmerking dat ik me er nu al uren de kop over brak. Ik weet niet wat het kwantitatieve criterium is voor ‘going viral’, maar als ik voor elk antwoord, elke like en elke retweet een euro zou ontvangen, hoef ik me over stijgende gas- en energieprijzen voorlopig geenszins zorgen te maken.

Veel vragen zijn niet eenduidig te beantwoorden en roepen juist meer vragen op. Zo vraag ik me als toenemend bezorgde burger, die zoals zovelen de woekerende onrust en sluimerende overspannenheid in de maatschappij voelt, me steeds meer af in hoeverre gezondheidszorg, onderwijs, openbaar vervoer, huisvesting en energie aan ‘het geloof in de markt’ moeten worden overgelaten.

Hoe heilzaam is die markt nu echt gebleken? Vormt een zo gelijkwaardig mogelijke drempelwaarde voor toegang tot en afname van ‘die producten’ niet het fundament van een beschaafde maatschappij? Als dat fundament teveel wankelt, is het dan niet onvermijdelijk dat polarisatie, apathie en onverschilligheid welig gaan tieren? Net zolang tot een maatschappelijke ontwrichting niet langer houdbaar is en onbeheersbaar wordt?

Is er een ideale mix denkbaar én implementeerbaar van privaat en publiek, van zelfregulering en gemeenschapszin, van links en rechts, van kapitalisme en socialisme? Een staatsvorm die het belonen van gezonde financiële prikkels en het voorkomen van perverse uitwassen even hoog acht als het consolideren van een duurzaam maatschappelijk evenwicht? Met een landsbestuur dat van regeren weer visionair vooruitzien maakt en het sowieso niet laat gebeuren dat marktpartijen exorbitante winsten kunnen maken, terwijl burgers plots hun gas en licht niet meer kunnen betalen? Met een politieke marktmeester die regels vaststelt en het (grijze) grensgebied tussen gezond en ongezond bewaakt, voor een eerlijke verdeling zorgt, toezicht én overzicht houdt en ingrijpt als er teveel disbalans is? Of is zo’n maatschappij een utopische illusie?

Vittorio Busato, psycholoog, auteur en journalist