Opinie: ‘Hoe corona als een preutse sluipmoordenaar seks verdrong’

Het Nederlandse seksadvies werd wereldnieuws. Beeld Getty Images/EyeEm

Hoewel iedereen best een tijdje zonder kan, is seks geen frivole uitspatting. Orgasmes zijn zo’n beetje overal goed voor. Ze helpen tegen stress en pijn, en versterken je immuunsysteem. Seks is goed voor je hart en je bloeddruk. Je krijgt er meer zelfvertrouwen van, misschien wel omdat mensen die veel klaarkomen er jonger uitzien. Helaas heeft vrijwel iedereen minder seks sinds de pandemie ons land heeft platgelegd, dus ook mensen met een relatie. Dat is jammer voor hen, want het merendeel vindt een goed seksleven essentieel voor de kwaliteit van een relatie. Voor singles betekent een nieuwe lockdown al helemaal opnieuw seksueel en/of romantisch stagneren.

Dat is met name voor jongeren erg. Hun seksuele ontwikkeling staakt, juist wanneer er normaal grote stappen worden gezet. Maar jongeren zijn niet de enige groep die stilstaat. Nederland kent zo’n drie miljoen singles en die zijn verspreid over alle leeftijden. Iedereen die niet met een partner (of meerdere) het bed deelt maar dat wel zou willen lijdt onder corona.

Kuisheidsgordel

Aanvankelijk kwam dat door regelgeving. In maart 2020 moesten alleenstaanden de kuisheidsgordel om: seks was alleen toegestaan tussen mensen uit hetzelfde huishouden. Een onhoudbare situatie, die bovendien ook nog discriminerend was. In mei kwam het RIVM met pragmatisch advies waarmee ook singles op een veilige manier aan hun trekken konden komen: seksbuddy’s, afspraken en – uiteraard – veel handen wassen.

Het werd wereldnieuws. Kijk die crazy Dutchies, met hun open minds. Maar Nederland is meer dan Amsterdam. Mogelijk zien mensen in zo’n advies een aansporing om seks te gaan hebben! Buiten een vaste relatie! Een paar dagen later was het woord seksbuddy weggehaald – een wijziging waarin de buitenlandse pers niet geïnteresseerd was. En zo behielden we ons losbandige imago zonder dat daadwerkelijk te zijn.

Het nieuwe advies was niet uit te voeren. Alleen seks met uw vaste partner met wie u een huishouden vormt, heeft u die niet maak dan goede afspraken en houd u aan de algemene regels. Met wie we die afspraken dan moesten maken was onduidelijk, net als hoe je seks kan hebben terwijl je de anderhalvemeter respecteert. Tussen de regels doorlezen dus, en men deed dat. De seksbuddy werd een ding: uit onderzoek van Rutgers blijkt dat als single jongeren al seks hadden, dat voornamelijk met een coronabuddy was.

Inmiddels is het seksadvies weg. De pagina is verdwenen uit het Loket Gezond Leven van het RIVM. Het internetarchief Wayback Machine laat zien dat dit ergens tussen 20 juni en 2 juli 2021 moet zijn gebeurd. Niemand merkte het op.

Summer of love

Het zou natuurlijk ook de summer of love worden. Beter houdt de overheid dan wijselijk haar mond, sowieso praat ze dus liever niet over seks. Misschien is dat de reden dat seksadvies nooit is teruggekomen. Waarschijnlijk realiseerden de ambtenaren zich dat je helemaal geen regelgeving nodig hebt als je mogelijkheden om mensen te ontmoeten aan banden legt.

Metingen van Rutgers op verschillende momenten laten duidelijk zien dat lockdowns leiden tot minder seks onder singles. Zij klaagden over het gebrek aan nieuwe mensen. Voor seks wend je je dan tot exen of huisgenoten, of erger: je vriendengroep. Dat leidt soms tot onmin en gedoe.

Van alle periodes die we tot nu toe hebben meegemaakt was de avondklok een absoluut dieptepunt, qua seks en welzijn maar ook qua veiligheid. Tijdens die 95 dagen begin dit jaar voelden jongeren zich eenzamer, somberder, waardelozer en hopelozer dan tijdens andere periodes in de coronatijd. Uiterst zorgwekkend is de stijging van seksueel geweld. In de groep 21-24 jaar steeg het percentage mannelijke slachtoffers van 1 naar 2 procent; onder meisjes ging het van 2 naar 6 procent.

Mensen zijn veerkrachtig, dat weten we uit de onderzoeken van Rutgers. Zo gaat het welzijn van jongeren weer omhoog in periodes met versoepelingen en zoeken ze elkaar dan weer op. Ze proberen ook om te denken en het goede te zien in een uitzichtloze tijd. Maar dat wordt steeds moeilijker: in tegenstelling tot vorige winter hebben we nu geen vaccins om ons te verlossen in het vooruitzicht.

Niemand nog zin

De murwheid waarmee vrijwel iedereen is geslagen is slecht voor het libido. Net zoals niemand meer zin heeft in zoomborrels, wil niemand meer met een date wandelen langs de Amstel. Die lusteloosheid geldt niet alleen voor singles, maar ook voor stellen. En zo verdrong corona langzaam maar zeker voor iedereen de seks, als een preutse sluipmoordenaar. Aanvankelijk dankzij verboden voor alleenstaanden, daarna door te verhinderen dat we ooit nog iemand tegenkwamen. Inmiddels is de stemming algeheel verpest en heeft niemand nog zin.

Dat is geen sexy vaststelling, zoals niets sexy is aan deze crisis. Het zal meer dan een slutty spring vergen om de schade te herstellen. En natuurlijk zijn er ergere dingen dan seksuele stilstand, zoals de economische schade en de dood van geliefden. Maar daar is ruim aandacht voor. Het zou al heel wat helpen als het kabinet dit verlies zou benoemen, voor het eerst in de crisis. Een klein kerstwonder van onze premier, en vast voer om internationaal eindelijk weer eens te schitteren als seksuele voorvechters.