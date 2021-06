Opinie: ‘Hiphoplabel Top Notch beschermt giftige mannen’

Rapper Lil Kleine onthult eind 2019 zijn eigen wassen beeld in Madame Tussauds Amsterdam. De rapper ligt onder vuur na berichten dat hij zijn vriendin zou hebben mishandeld. Beeld Hollandse Hoogte / ANP Kippa

Hoi Vincent Patty, of Jiggy Djé,

Naar aanleiding van jouw bericht op de Instagrampagina van jouw platenlabel Top Notch, wil ik je wat terugschrijven. Ik zal jouw tekst niet verdraaien, ik zal ook niet focussen op één zin. Gelukkig hoeft dat ook niet, want aan vrijwel elke zin, valt een hoofdstuk te wijden.

Je begint je verklaring met te melden dat jullie geen politieke partij zijn. ‘We hebben geen leden of mensen die op ons gestemd hebben om ze te vertegenwoordigen in de Kamer.’

Dat klopt, Top Notch is geen politieke partij, maar hoe kom je tot deze gedachte? Op Instagram heeft Top Notch 327.000 volgers en de muziek van het label wordt gigantisch vaak beluisterd. Top Notch vertegenwoordigt daarmee een heel grote groep in de samenleving. Een groep die vooral bestaat uit jongeren.

Het label claimt een monopolie- en machtspositie in de Nederlandse hiphopwereld. Ook dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee, of Top Notch (en zijn artiesten) dat nou wil of niet.

Wel grappig trouwens, die vergelijking met een politieke partij. In die verklaring zeg je net zo weinig als de gemiddelde politieke partij en gebruik je bovendien een quasi-intellectueel vocabulaire als machtsmiddel. Die mooie doekjes voor het bloeden leiden niet alleen af, maar zijn ook manipulatief. Want als je weet wat je boodschap is, heb je zoveel woorden niet nodig. Dan kun je het gewoon kort houden.

Zuivere vrouwenhaat

Ook stel je dat, in het geval van ophef rondom een Top Notchartiest, je in negen van de tien gevallen het werk tijdelijk zal stilleggen om de situatie goed in kaart te brengen. Als de situatie nog in kaart gebracht moet worden, waarom kiezen jullie er dan toch voor om de samenwerking met de vermeende dader niet op pauze te zetten?

Wat je wel doet, is voor je team in de bres springen. Natuurlijk is het vervelend als leden van dat team bedreigd worden. Dat gaat inderdaad ver, maar zij worden niet bedreigd als gevolg van wat zich wel of niet voltrokken heeft op Ibiza. Zij worden bedreigd omdat de maat vol is. Onder andere omdat ook het verleden laat zien dat jullie vaker geen enkele actie ondernamen als het ging om vrouwenhaat.

En dat is niets nieuws. Zo sprak ik vier jaar geleden verschillende slachtoffers van Kempi. Hij was al diverse keren veroordeeld voor mensenhandel, maar toch stond hij nog vrolijk op de website van Top Notch. Die meiden begrepen daar niks van en ik evenmin. En please kom niet met termen als ‘bullying’. De grootste bully’s zijn jullie (en een aantal van jullie artiesten) zelf. En daarmee beschermen jullie giftige mannen.

Selectieve verontwaardiging

Je vervolgt met ‘Wij zijn vóór mensen die strijden voor hun vrijheid (zoals op de Molukken en West-Papoea bijvoorbeeld). Tegen elke vorm van uitsluiting op basis van kleur, gender, geaardheid et cetera. Wij zijn vóór hen zonder stem.’ Waar heb je het dan in ’s hemelsnaam over? Strijden voor West-Papoea en de Molukken is natuurlijk hartstikke goed, maar voor mij klinkt dit wel als: We strijden voor West-Papoea, dus dan maakt het niet uit of we ergens anders een steekje hebben laten vallen.

Jullie zogenaamde verontwaardiging is daarmee nogal selectief. Sterker nog: jullie werpen een volledig ongerelateerd onderwerp op, om af te leiden van het feit dat jullie niet opkomen voor het welzijn van vrouwen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van ‘de cultuur’?

Asma Emy El Ghalbzouri schreef hier afgelopen week op Instagram rake woorden over: ‘Hiphop is geboren als een cry out for justice en gelijkheid. We hebben nu een situatie ­gecreëerd waarin daders zich achter hiphop kunnen verschuilen en giftige acties in de doofpot kunnen stoppen. Hiermee beroof je gemarginaliseerde groepen van de belangrijkste tools om zich uit te drukken. It supposes to lift up our voices, give sound to the streets. Maar de straat behoort niet aan mishandelaars, shamers en al die anderen die kwaad willen doen. We need change.’