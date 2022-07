Opinie: ‘Heteroavond draagt juist bij aan acceptatie van queers’

Medewerkers van Club Nyx in de Reguliersdwarsstraat. Beeld Joris van Gennip

Hey Emma,

Om met de deur in huis te vallen, wij zijn nooit geopend als queerclub. Wij gingen open met het idee een club te zijn voor leuke mensen, waar iedereen welkom is zolang je aardig en respectvol bent. Maar al snel kwamen we erachter dat de wereld daar niet klaar voor was en dat het veel onduidelijkheid opleverde.

Daarom zijn we onze drie avonden anders gaan indelen. ‘Nyx op donderdag’ is inderdaad al negen jaar onze meest hetero-georiënteerde avond. In onze optiek is die avond belangrijk voor de acceptatie en bewustwording. Ons gehele team bestaat voor 90 procent uit mensen uit de lhbtiq-community. Voor het merendeel van de studenten die onze donderdag bezoeken is deze avond daarom een eerste kennismaking met de lhbtiq-gemeenschap. Dat levert bewustwording en normalisering op.

Het neemt niet weg dat iedereen in onze club zich dient te gedragen volgens onze huisregels en kernwaarden die je bij binnenkomst te zien krijgt. Het filmpje waar jij over schrijft is inderdaad een gigantische fout van onze kant geweest en had nooit gemaakt of gepost mogen worden. Dit is geen weerspiegeling van onze normen en waarden, vandaar dat die video verwijderd is. Ook wij maken fouten, leren en groeien.

‘Vrijdag is Nyx’ komt op veel vlakken het meest overeen met waar we als club mee begonnen zijn: een avond waarbij het niet uit maakt met wie je seks hebt, zolang je leuk bent. De vrijdag is ook een plek waar je bijvoorbeeld als enige homo in de vriendenclub samen met je hetero vrienden kan feesten zonder dat Ariana Grande, dragqueens en confetti je om de oren vliegen, zoals op onze zaterdag het geval is. Vrijdag is Nyx is een melting pot waarbij alles draait om liefde, respect en de muziek.

Het is jammer dat je in je opiniestuk niet schrijft over onze daadwerkelijke queeravond: 3x Nyx. Onze zaterdag is er voor en door de queercommunity. Je hebt het in je stuk over ‘de homostraat’ van Amsterdam, een naar onze mening gedateerde term, aangezien de queergemeenschap niet enkel bestaat uit homo’s. Bovendien: als je een jongen en een meisje ziet zoenen, betekent dat niet dat ze hetero zijn. Dat soort aannames zijn gevaarlijk, misplaatst en zorgen ervoor dat onder andere biseksualiteit nog steeds niet volledig serieus wordt genomen binnen en buiten de gemeenschap.

In je opiniestuk nam je Thorn Vineyard als voorbeeld en insinueerde je dat wij Thorn als pronkstuk gebruiken om queer te lijken. Voor ons is Thorn inderdaad al jaren een pronkstuk, niet vanwege diens bekendheid, maar omdat we samen met Thorn dragkingworkshops geven aan een jonge generatie queerkids voorafgaand aan 3x Nyx. Dat je de Amerikaanse Pride Month aanhaalt, is onterecht. Afgezien dat Pride Month een (vercommercialiseerde) Amerikaanse aangelegenheid is en wij Pride in Amsterdam later vieren, zijn wij van mening dat je beter ‘echt’ iets kan doen om de acceptatie van lhbtiq-mensen te bevorderen.

Mocht je de behoefte hebben om verder hierover in gesprek te gaan, dan nodigen wij je graag uit om te luisteren, discussiëren en leren.

Junior van Keulen, namens Club Nyx