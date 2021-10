Opinie: ‘Het wordt tijd dat Den Haag besluiten herziet en openstaat voor tegengeluid’

Awakenings X Maceo Plex in de Ziggo Dome tijdens het Amsterdam Dance Event. Beeld ANP

Amsterdam Dance Event (ADE) 2021 zit erop. ADE waar regels centraal stonden. De vrijheid waar het nachtleven voor staat werd een gecontroleerd dag­event. En dus vierden we de dag. Want we hadden het zo gemist.

Heel even lieten we alles los. Nachtvlinders, organisatoren, dj’s, jongeren en feestneuzen verzamelden zich en er werd gelachen, gedanst, gesjanst en gepraat. We waren in het hier en nu. We kwamen vol inspiratie thuis. Dansen is verbinden met jezelf, met anderen. En dat is wat we nodig hadden. Het waren magische dagen.

En ik realiseerde me hoe belangrijk het is om soms even alles los te laten om op te laden. Om te dansen, je vrij te voelen. In de nacht maakt het niet uit welke huidskleur je hebt, of je gay of trans persoon bent, dik of dun. De nacht is voor iedereen.

Maar het werd weer dag en de cijfers stijgen weer langzaam. Anderhalf jaar hebben we netjes gedaan wat er van ons werd gevraagd, in het belang van de kwetsbaren. Klagen deden we niet en protesteren was verwend. Maar nu het merendeel van de mensen is gevaccineerd, en de zorg zou kunnen zijn opgeschaald, gaat er een bak geld naar het opleiden van boa’s en het controleren van testbedrijven, en dit roept vragen bij mij op.

Als de ic’s weer vollopen, is dat dan de schuld van feestende jongeren? Die hadden allemaal een QR-code. Of komt dat door de griep? Of werken de vaccins toch niet zo goed? Komt er dan weer een avondklok? ‘We zijn er bijna,’ horen we steeds. Maar wat is het langetermijnplan?

We moeten omdenken. Gooi het roer eens om. Zo veel demonstraties, zet jullie dat niet aan het denken? Beste politici, OMT-leden, televisiemakers, journalisten: we willen best naar jullie informatie, meningen en adviezen luisteren, maar geef dan wel alle informatie vrij zodat mensen een doordachte keuze kunnen maken. En wordt het niet tijd om de belangen opnieuw te wegen, besluiten te herzien en het tegengeluid ook eens uit te laten praten? We leven in een democratie, laten we ons daar dan ook naar gedragen.

Vrije keuze is ieders recht. Als Den Haag steeds maar blijft vasthouden aan dit beleid, naar dezelfde adviseurs blijft luisteren, we niet meer mogen uitkomen voor onze mening en velen niet welkom zijn op talloze plekken, is dit niet meer het land waar ik zo veel van hield. Het land dat ooit zo vrij was. Waar iedereen welkom was. Als we nu weer in hetzelfde riedeltje vervallen, gaan wij elders mooie dingen doen. In een land waar angst niet de boventoon voert. Of verdeeldheid. Een land zoals het Nederland van vroeger. Ik hoop dat jullie de kernwaarden van ons land niet verloren laten gaan.

Lisca Stutterheim (mede eigenaar/directeur Westergas, mede oprichter ID&T), Amsterdam