Opinie: ‘Het wordt tijd dat Ajax een paar beleidshufters inhuurt’

‘Het wordt tijd dat Ajax een paar beleidshufters inhuurt’

Fraaie discussie tussen theaterbezoeker Danny van Zuijlen (Het Parool van donderdag 2 september) en barman, bedrijfsleider en portier Pépé Doornbos (Het Parool van dinsdag 7 september). Van Zuijlen kwam niet binnen bij een theatervoorstelling omdat hij geen identiteitsbewijs bij zich had zodat hij kon aantonen dat de QR-code in de CoronaCheckapp echt van hem was. ‘De beleidshufters worden de baas in dit land,’ foeterde hij.

Doornbos verdedigde zich door te stellen dat er voor een portier bijna niets vervelender is dan iemand weigeren met een geldig entreebewijs; bijna, omdat je zaak moeten sluiten omdat er iemand met een valse QR-code is binnengeweest en andere bezoekers of je collega’s besmet of mogelijk heeft besmet, een nog vervelender scenario is.

Misschien is het een idee dat Ajax een paar van die beleidshufters inhuurt? Ik was onlangs bij de wedstrijd tegen Vitesse en kon zoals velen na alleen het checken van mijn QR-code gewoon doorlopen. Geen zorgen trouwens, die QR-code die ik heb laten zien, was echt van mij.

Vittorio Busato, Amsterdam

‘Verban de e-bikes naar de rijbaan’

Ook ik houd elke keer mijn hart vast als mijn zoon op zijn gewone fiets vertrekt én wanneer ik zelf op het fietspad fiets en dat is dagelijks. Regelmatig moet ik uitwijken voor e-bikers en in het verleden is mijn hand wel eens geraakt door het stuur van een optrekkende brommer op het fietspad. Daarom trek ik nu regelmatig mijn hand weg als er iemand voorbij komt jakkeren.

Inderdaad voegen ze vaak veel te vroeg in, waardoor je zelf vol in de remmen moet met alle risico’s van dien. En ze houden geen afstand of houden niet in bij het passeren en als ze al bellen is het als ze al half naast je zitten en schrik je je soms wezenloos.

Ik vind het schokkend dat er niet allang een wet bestaat of in de maak is die e-bikes op het fietspad verbiedt.

Sanne Chaja, Amsterdam

‘Jaloers op de Belgen’

Dinsdag 7 september zag ik het tv-programma College Tour met Marc Van Ranst (de Belgische versie van Jaap van Dissel). Hier had ik dus Jaap van Dissel willen zien. Waarom kan hij niet wat Marc Van Ranst wel kan, namelijk duidelijk uitleggen?

Dat is dus wat wij missen in Nederland. Wat mag België blij zijn met deze Marc Van Ranst en met de tijd die hij nam om de studenten uitleg te geven over Covid-19.

Peter Overwijk, Amsterdam

‘Waarom is de kermis in Diemen onbereikbaar gemaakt?’

De kermis is in het centrum van Diemen neergestreken en ik besloot er eens een kijkje te nemen. Tot mijn verbazing slaagde ik er in eerste instantie niet in het kermisterrein te betreden. Er kwam geen eind aan de geplaatste hekken.

Na lang zoeken bleek er aan de achterkant van het terrein toch een ingang te zijn. Eenmaal op het terrein besloot ik met enkele kermisexploitanten een praatje te maken. Ik constateerde grote onvrede en weinig tot geen begrip voor de bijna totale afsluiting van het terrein. Zelfs de exploitant van de oliebollenkraam, die er aan het einde van het jaar altijd staat, moest zijn klanten verzoeken om te lopen als ze iets wilden consumeren.

Ik vraag me af wat er gebeurt bij een calamiteit. Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de veiligheid? Het is voor mij onbegrijpelijk dat de exploitanten zich, zij het mokkend, hebben neergelegd bij dit beleid.

Aart Stijntjes, Diemen