Opinie: ‘Het Woningtekort tackelen? Voer het begrip ‘woonschaamte’ in’

Dit zijn de ingezonden brieven van 28 augustus. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

‘Woningtekort tackelen? Voer het begrip ‘woonschaamte’ in’

Na vlieg- en vleesschaamte nu ook: woonschaamte. Afgelopen zaterdag stond het zoveelste artikel in Het Parool over de gekte op de huizenmarkt en hoe extreem moeilijk het is om in Amsterdam een betaalbaar huis te vinden. Deze situatie wordt alleen maar erger en een oplossing lijkt niet te vinden. Daarom pleit ik voor een andere invalshoek om dit probleem te tackelen: invoering van het begrip ‘woonschaamte’.

De oplossing voor de compleet overspannen Amsterdamse woningmarkt is doorstroming. En daarom zou je je moeten schamen om onnodig groot te wonen in onze stad. Want als men vindt dat wonen een recht is, vinden jullie dan ook niet dat het een plicht zou moeten zijn om je gezinswoning, waar je volwassen kinderen alweer uit zijn vertrokken, op een ­gegeven moment weer te verlaten?

Voelt u zich nog prettig in uw eentje in een huis met vier slaapkamers terwijl er gezinnen met drie kinderen op 70 vierkante meter zitten op een bovenwoning? Als al die alleenstaanden of stellen zouden moeten verhuizen naar een mooi appartement met balkon en een of twee slaapkamers, en die gezinswoning met tuin gunnen aan een gezin dat er volop gebruik van maakt, komt de door­stroming pas echt goed op gang.

Het gaat namelijk om nogal een ­grote groep. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de meest gewilde gezinswijk van Amsterdam (de Linnaeus­parkbuurt, zeg maar de goudkust ­van de Watergraafsmeer) voor 47 procent uit eenpersoonshuishoudens bestaat! En in een andere superpopulaire gezinswijk, de Nieuwendammerdijk-Buiksloterdijk, wordt 24 procent van die oh zo gewilde dijkhuizen met tuin, bezet door mensen die alleen wonen. Ik snap dat niet. Er zou meer woonschaamte moeten zijn.

Annique Guyaux, Amsterdam

‘Fijn, de inzamelacties voor Aghanen, maar onze daklozen dan?’

Er is een overschot aan spullen gedoneerd voor de Afghaanse vluchtelingen die onderweg zijn naar Nederland. Overal starten vrijwilligers inzamelingsacties. Ik begrijp die initiatieven niet. Ben zelfs stomverbaasd. Laatst zat ik in de stad op een terrasje en viel mij op hoe minachtend en vernederend men omgaat met onze Amsterdamse daklozen, alsof ze nog minder zijn dan huisvuil.

En de politiek? Die doet hetzelfde! In de laatste tien jaar heeft geen enkele partij een debat aangevraagd of wetsvoorstel ingediend om het daklozenprobleem definitief op te lossen. Waarom gaat dat overschot aan gegeven spullen niet naar de daklozen? Waarom wordt geen onderdak geregeld voor onze daklozen? Het antwoord is simpel: men kan er niet mee scoren… Bah!

Brian Martens, Amsterdam

‘200.000 euro voor een kunstwerk voor de tijdelijke Tweede Kamer?’

Soms bekruipt me het gevoel dat ‘onze’ regering de band met de realiteit verliest. Bij verbouwingen boven de 10 miljoen euro moet een half procent van het budget worden uitgegeven aan kunst.

Prima basis, maar 200.000 euro voor een kunstwerk voor de tijdelijke Tweede Kamer? 200.000 euro! Voor iets tijdelijks? Denk dat onze voorlopig nog demissionaire parlementariërs wel zonder kunst kunnen voor korte termijn en dat dit geld wel beter besteed kan worden.

Suzanne Slendebroek, Badhoevendorp

‘Maak regenbooguitingen van onbrandbare materialen’

In plaats van verbijstering over dit onacceptabele vlaggenverbod van Duwo raad ik de gedupeerden aan om creatief aan de slag te gaan. Maak regenbooguitingen van onbrandbare materialen en laat daarmee zien echt weerbaar te zijn.

Ton Sol, Badhoevendorp