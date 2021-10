Opinie: ‘Het woningtekort is geen natuurverschijnsel’

Weinig aanbod, hoge vraagprijzen bij de makelaars. Beeld ANP

Wethouder Marieke van Doorninck en Guido Wallagh maken in Het Parool van 9 oktober duidelijk dat het proces van verdichting van de stad dóór zal gaan. Tennisparken, sportvelden, goedkope bedrijfsruimten, alles moet plaatsmaken voor de woontorens die je nu overal ziet verrijzen. Onvermijdelijk, want er is nu eenmaal een groot tekort aan woningen.

Dat tekort wordt vaak als een natuurverschijnsel gezien. “Mensen willen nu eenmaal graag in de stad wonen,” wordt dan gezegd. Maar dat is geen natuurverschijnsel, dus laten we eens kijken waarom ze dat willen.

Slechts weinigen kunnen het zich permitteren om hier te komen wonen, alleen maar omdat het hier zo leuk is. De meerderheid die een woning zoekt, doet dat omdat ze wegens werk aan de stad gebonden zijn.

In de jaren 2017-2019, dus vóór corona, groeide het aantal arbeidsplaatsen in Amsterdam gemiddeld met 19.000 nieuwe banen per jaar. Ze werden voor een klein deel door Amsterdamse werklozen bezet, het overgrote deel kwam uit binnen- en buitenland. Die mensen moeten ergens wonen. Tegelijk groeide in die drie jaren de woningvoorraad slechts met gemiddeld 6500 woningen per jaar. Ziedaar het probleem: een steeds groter tekort aan huizen. De economie draait als een tierelier, maar de woningproductie kan dat niet bijhouden. Het is dweilen met de kraan open.

Die economische groei wordt vooral veroorzaakt door de groei van de techsector. Amsterdam huisvest nu een aantal grote techbedrijven: Adyen, Uber, Booking.com, TomTom en Just Eat Takeaway. Die hele sector groeit als kool, het personeel komt uit de hele wereld.

Dat is te zien aan de ontwikkeling van de Amsterdamse bevolking. Tussen 2017 en 2019 groeide de bevolking van Amsterdam met 9100 mensen per jaar. De grote groei wordt veroorzaakt door arbeidsmigranten, mensen die vanuit het buitenland hier komen werken. Tegelijk zie je Amsterdammers de stad uit trekken: mensen die hier wel zouden willen blijven, maar geen betaalbare woning kunnen vinden. Ze worden eruit geconcurreerd door de expats, die gemiddeld meer kunnen betalen, alleen al door de belastingvoordelen die ze nog steeds hebben.

Als Amsterdam deze middengroepen wil behouden, helpt alleen bouwen onvoldoende. De groei van de woningvoorraad en de werkgelegenheid zou meer in balans moeten worden gebracht. Stop dus met het aantrekken van buitenlandse ondernemingen. We hebben er wel genoeg. En stop met grond uitgeven voor nieuwe kantoren, maar bouw daar woningen. Binnenkort zien we aan de verkiezingsprogramma’s welke partijen het met me eens zijn.