Opinie: ‘Het Westerpark en zijn omgeving laten goed zien wat overleg met omwonenden kan opleveren’

‘Het Westerpark en zijn omgeving laten goed zien wat overleg met omwonenden kan opleveren’

In Het Parool van dinsdag 22 december klaagde stedenbouwkundige en Houthavenbewoner Anna Vos haar nood over het gebrek aan gesprek van de gemeente met de bewoners over het doen verdwijnen van de bijzondere waarde van de Haparandadam door er een sportveld tegenaan te leggen.

Mij verbaast het dat de gemeente niet in overleg treedt met de bewoners over hun omgeving.

Toen eind jaren zeventig het Westerpark dreigde te worden ingekort en de volkstuinen dreigden te verdwijnen vanwege de aanleg van extra spoorlijnen en wegen, stelde het gemeentebestuur een overleggroep in. Die werkwijze heeft veel goeds opgeleverd, wat is terug te zien in en rond het uitgebreide Westerpark. Ook kon het aardige restant van de oude Spaarndammerdijk worden gered, nu aantrekkelijk bezoekpunt. En ook de zo vertrouwd-Amsterdamse volkstuinen.

Waarom niet het gesprek aangaan met de bewoners van het aanliggende woongebied over de Haparandadam, die toch ook als een waardevol natuurelement en cultureel erfgoed moet worden gezien? De gemeente zou uit dat gesprek ook lering kunnen trekken over een breder samengestelde overleggroep over de toekomst van Haven-Stad, beter te noemen Westerhaven, een nieuw woongebied voor zo’n 100.000 inwoners. Samenstelling? De gemeente en de gebruikers van de nu inliggende functies én vertegenwoordigers uit de aanliggende woonbuurten.

Henk Licher (oud-voorzitter gemeentelijke overleggroep Overbraker Polders), Amsterdam

Laat studenten die maar kort in Amsterdam wonen niet stemmen over de gemeenteraad

Er zit mijns inziens een weeffout in de (Amsterdamse) gemeenteraadsverkiezing. Het is nu zo geregeld dat passanten van deze stad ook mogen stemmen over de toekomstige samenstelling van de gemeenteraad. In dit geval gaat het over de studenten die hun stempel mogen drukken op het beleid van een stad die ze weer verlaten als de studie is afgerond en/of anderszins wordt beëindigd. Er wordt dus bepaald voor de Amsterdammers door mensen die slechts zeer kort binding (zullen) hebben met de stad.

Misschien is het een idee om studenten die korter dan drie à vier jaar ingeschreven staan in Amsterdam, voortaan gewoon te laten stemmen in de plaats waar zij woonden voor hun verhuizing naar Amsterdam. Het zal niet zo moeilijk zijn om de uitnodiging om te stemmen te koppelen aan de inschrijfduur in een gemeente. Dit voorkomt ook dat er radicale individuen onder studenten en andere passanten stemmen kunnen ronselen waarmee de stad in een georkestreerde chaos kan worden gebracht.

Mado Louiszoon, Amsterdam

Lang leve de rechtspraak in republiek Amsterdam! Maar niet heus

Een gestolen auto, een vluchtscooter staat klaar, net als benzine om de gestolen auto mee in de brand te steken en nog spreekt een rechter een vonnis uit dat het allemaal ergens anders voor bedoeld kan zijn.

Lang leve de rechtspraak in de republiek Amsterdam! Maar wel vragen om meer blauw op straat.

Rob Bosman, Amsterdam