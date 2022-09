Opinie: ‘Het weren van toeristen uit coffeeshops is een misleidende maatregel’

Het idee dat een ingezetenencriterium helpt om overlast van toeristen verminderen, is achterhaald, stellen lezers Nicole Maalsté en Nick Ottens. Beeld Dingena Mol

Bewonersverenigingen pleitten er dinsdag in deze krant voor om toeristen uit de coffeeshops te weren (Het Parool, 27 september). Daarmee hopen zij de overlast van niet-Amsterdamse bezoekers terug te dringen. Burgemeester Femke Halsema weet dat dit niet werkt, maar ziet geen alternatief. Het weren van toeristen uit de coffeeshops is symboolpolitiek.

Donderdag debatteert de gemeenteraad over handhaving van het zogenoemde ingezetenencriterium, op basis waarvan buitenlandse toeristen toegang tot de coffeeshops kan worden ontzegd. De burgemeester denkt dat de cannabismarkt zo kleiner en beheersbaarder kan worden gemaakt.

Die kleinere markt is niet zozeer nodig om overlast van toeristen tegen te gaan: Halsema beweert dat de cannabismarkt verweven is geraakt met de cocaïnemarkt en georganiseerde misdaad. Gemeenteraadsleden zijn hier tijdens een besloten vergadering over geïnformeerd. Eerder deze maand ontvingen zij ook een geheime notitie over het onderwerp.

Zwabberende driehoek

Verwevenheid van de cannabismarkt met de cocaïnemarkt is een ernstige zaak die om ingrijpen vraagt van politie en justitie. De betrokken zaken moeten gericht worden aangepakt. De Amsterdamse driehoek lijkt te weten om welke coffeeshops het gaat. Waarom pleit het dan voor een generieke maatregel zoals het ingezetenencriterium? Of is de driehoek van mening dat de hele Amsterdamse coffeeshopsector onderdeel is geworden van de georganiseerde misdaad?

De driehoek zwabbert. Eerder werd het ingezetenencriterium aangedragen om overlast van toeristen te verminderen. Dat idee is achterhaald. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat de overlast in het Wallengebied vooral bestaat uit geschreeuw van dronken toeristen op straat, harde muziek uit cafés en rondslingerend afval van fastfoodketens.

Er is meer onderzoek gedaan. Zo blijkt dat Amsterdammers denken dat toeristen vooral komen voor de Wallen en de coffeeshops terwijl de meesten liever een rondje over de grachten lopen en onze musea bezoeken. Een klein deel van de toeristen vertoont vervelend gedrag en die beïnvloeden de perceptie van bewoners. Dat Amsterdammers overlast associëren met coffeeshops is ook niet verwonderlijk nadat de driehoek de sector in zo’n negatief frame heeft geplaatst.

Zondebok

De overlast van massatoerisme maakt veel Amsterdammers wanhopig. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Er is geen reden om aan te nemen dat overlast afneemt wanneer toeristen uit coffeeshops worden geweerd.

Sterker: Eindhoven, Roermond, Tilburg, Venlo en Vlissingen kregen na handhaving van het ingezetenencriterium, en ondanks extra politie-inzet, te maken met een groeiende illegale straathandel, oftewel: meer criminaliteit, meer overlast. Toch zeggen enkele bewonersverenigingen: laten we het proberen.

Amsterdam moet iets doen aan de overlast van bezoekers. De coffeeshops worden echter tot zondebok gemaakt. Door besloten informatiebijeenkomsten te organiseren te versturen heeft de driehoek een frame neergezet dat coffeeshops koppelt aan georganiseerde misdaad. Wij roepen de driehoek op om open kaart te spelen over de gevolgen van het massatoerisme én over de mogelijkheden die Amsterdam heeft om daar iets aan te doen.

Nicole Maalsté is drugsonderzoeker en adviseur bij Acces Interdit.