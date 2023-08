Opinie: ‘Het weer is al om somber van te worden, maar echt om te huilen was mijn wandelingetje in de Leidsestraat’

Beeld Vincent Spiering

‘Hoe heeft de gemeente dit kunnen laten gebeuren?’

Het weer is al om somber van te worden, maar echt om te huilen was mijn wandelingetje de Leidsestraat op en neer. Al jaren niet gedaan, ook al ben ik een rasechte stadsbewoner. Wat een treurnis.

In mijn herinnering was het een straat met klassezaken. Die blijken nu afgezakt tot de laagste toeristenklasse, met binnen 150 passen drie snoepgraaiwinkels en twee Hollandse eenheidskaaswinkels, gelardeerd met een diversiteit aan vreetschuren en -schuurtjes om de op straat vretende mens te verlokken.

Vooral dicht bij het Leidseplein is het om te janken. Geen wonder dat er veel panden te huur staan. Deze teloorgang is niet meer te stoppen.

Hoe heeft de gemeente dit kunnen laten gebeuren? Was er geen gebiedsmakelaar of winkelstraatcoach die een oogje in het zeil hield? Het gaat me erg aan het hart hoe de stad op deze manier ten onder gaat aan verkwanselbeleid.

Vibeke Ferrée, Amsterdam

‘Hier in Zandvoort noemen we het strand gewoon nog Zandvoort Beach’

Het kan natuurlijk niet anders dan dat Het Parool schrijft over de échte Amsterdamse stranden. Maar het feit dat u deze serie begint met de stelling dat Zandvoort zichzelf Amsterdam Beach noemt, bewijst dat u zich niet echt in de materie heeft verdiept.

Het was namelijk Amsterdam Marketing die het strand van Zandvoort ‘Amsterdam Beach’ ging noemen. Net zoals het Muiderslot, dat ineens Amsterdam Castle werd genoemd. Weet u nog waarom dat was? Juist, om die vermaledijde toeristen over de regio te verspreiden.

Maar ik kan u verzekeren: hier in Zandvoort heet het strand gewoon het strand van Zandvoort of Zandvoort Beach, zo u wilt.

Petra Faber, Zandvoort

‘De brief die het CDA-bestuur aan Omtzigt schrijft, is een jankbrief’

De brief die het CDA-bestuur aan Pieter Omtzigt schrijft, is kenmerkend voor het huidige politieke bestel in Nederland (en waarschijnlijk ook daarbuiten): eerst iemand kielhalen en vierendelen om vervolgens een jankbrief te schrijven om hem of haar te vragen terug te komen.

De enige juiste reactie lijkt mij een opgestoken middelvinger.

Pedro Dado, Amsterdam

‘In de Bijbelgordel mogen mensen geen homo zijn, laat staan op de kansel’

Wat prachtig dat lhbti-predikant Wielie Elhorst zijn werk mag combineren met het christen zijn in Amsterdam (Het Parool van 27 juli). Het liberale Amsterdam geeft hem die ruimte.

Tegelijkertijd is die ruimte in veel Nederlandse dorpen van de zogenoemde Bijbelgordel nauwelijks aanwezig en mogen de mensen er geen homo zijn, laat staan dat er een homopredikant op de kansel kan staan.

Arjen Boswijk, Groningen

‘De atoombom was een groepsprestatie’

Als kunstenkrant heeft Het Parool ook bij filmrecensies een naam hoog te houden. De recensie van de film over ‘Oppie’ (Oppenheimer) was wederom een schot in de roos. Voor de goede verstaander gaat de film over veel meer dan ‘slechts’ de atoombom.

Onderbelicht blijft vaak dat Oppenheimer die alom wordt gezien als vader van de atoombom of de Amerikaanse Prometheus dat geenszins was. De mediagenieke Oppenheimer had een heel team om zich heen gegroepeerd van briljante, bevlogen en extreem gemotiveerde wetenschappers. Dankzij zijn eigen grote inhoudelijke kennis was hij meer dan een gespreksleider, maar uiteindelijk was ‘Oppie’ toch de manager die voorwaardenscheppend bezig was. Iets wat door de huidige managers helaas vaak wordt nagelaten.

De atoombom is derhalve een groepsproduct. Het verkoopt echter veel beter en is ook veel spectaculairder om ‘de bom’ als creatie te zien van één extreem briljante geest (quod non).

Maarten Rácz, Enschede