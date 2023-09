Opinie: ‘Het was veel meer dan een spontane kus, het was een uiting van macht’

De ophef over de kus van de Spaanse voetbalbondsvoorzitter, gaat niet over die ene kus. Alle vormen van seksueel geweld, hoe klein of groot ook, staan namelijk met elkaar in verbinding en worden gevoed door hetzelfde onderdrukkende systeem: het patriarchaat, stelt Nadine Ridder.

‘Een kus. Niet meer, niet minder,’ schrijft Willem Visser in de Volkskrant over de ongevraagde en ongewenste kus die de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, voetballer Jennifer Hermoso gaf. Hij keurt het af, stelt hij, maar ‘hij trekt het moeilijk dat het er al de hele week over gaat’.

De mening van Willem Visser wordt breed gedragen: ‘het is niet goed, maar er zijn ergere dingen’. Een soortgelijk sentiment zagen we ook rondom Johan Derksen die zei dat hij een bewusteloze vrouw met een kaars had gepenetreerd (“Grapje”). Maar het is niet het één of het ander.

Symbool

Het idee dat op het eerste oog onschuldige acties geen of nauwelijks schade aanrichten, is onjuist. De personen (vaak mannen) die zich op deze manier uitlaten over dit onderwerp gaan volledig voorbij aan het gegeven dat die ene kus niet op zichzelf staat.

De opdrongen kus van Rubiales gaat viraal omdat het op beeld is vastgelegd en omdat de dader een machtig persoon is. Deze kus staat echter ook symbool voor al die andere ongevraagde aanrakingen waar vrouwen en non-binaire mensen in hun leven mee te maken krijgen, ongewenste aanrakingen die niet werden vastgelegd en geen aandacht krijgen. Dat deze kus tegenóver verkrachting of onderdrukking wordt geplaatst, klopt niet.

Ongezellig

Alle vormen van seksueel geweld, hoe klein of groot ook, staan met elkaar in verbinding en worden gevoed door hetzelfde onderdrukkende systeem: het patriarchaat. En dat raakt, in relatie met ander onderdrukkende systemen zoals het kapitalisme en witte superioriteit, vrouwen van kleur én uit een lagere sociale economische klasse buitenproportioneel hard. Alle uitingen van seksisme en seksueel grensoverschrijdend gedrag versterken elkaar en moeten dus ook állemaal worden bestreden.

Hoewel we niet weten wat er achter de schermen is gebeurd na het voorval, zullen veel vrouwen en non-binaire mensen begrijpen dat Jennifer Hermoso niet direct met een belastende verklaring voor Rubiales naar buiten trad. Ze willen niet ‘zeuren’ en ze willen geen slachtoffer zijn, omdat ze hebben geleerd dat ze geen zeggenschap hebben over hun lichamen.

Aandacht

Vrouwen die opkomen voor zichzelf worden vaak als ongezellig beschouwd, of het nu gaat om ongewenste aanrakingen wanneer ze door een druk café lopen of het ontvangen van fluitende opmerkingen op straat (‘Waarom doe je zo moeilijk, het was toch een compliment?!’). Het overheersende idee, dat helaas ook onder veel vrouwen leeft, is dat ze dankbaar zouden moeten zijn voor de aandacht. Dit komt voort uit patriarchale opvattingen, waarbij de waarde van vrouwen wordt bepaald door hun aantrekkelijkheid.

Maar in dit geval is het risico veel groter dan dat. Hermoso neemt het op tegen een zeer machtig man terwijl de hele wereld meekijkt. Dat ze nu een verklaring heeft afgelegd waarin ze vergaande maatregelen eist, is een heel moedige stap en een belangrijke ontwikkeling in het bestrijden van grensoverschrijdend gedrag.

Wensdenken

Dat Luis Rubiales dit niet stiekem in een hoekje deed, maar voor de camera’s wetende dat de beelden over de heel wereld te zien zouden zijn, is typerend gedrag voor iemand met macht. Dit soort mensen is zich vaak niet bewust van hun machtspositie en is simpelweg gewend geen toestemming te (hoeven) vragen en gewend zich van alles toe te eigenen – zelfs het lichaam van anderen – zonder dat daar enige consequenties aan zijn verbonden. In deze tijd gaat dat echter niet altijd meer zonder tegenspraak.

Door groeiend bewustzijn en verandering van mentaliteit in de samenleving komen zelfs mensen op machtsposities niet (altijd) meer weg met grensoverschrijdend gedrag. Wie het gevoel heeft dat we overdreven voorzichtig worden omdat we ‘niets meer mogen doen’ of zeggen zonder toestemming, zonder verantwoordelijk te worden gehouden, nodig ik uit na te denken over de vraag waarom ze zo graag iets tegen iemands zin in zouden willen doen. Wat maakt hun wens belangrijker dan diegene die het ondergaat? En – wellicht qua denkoefening lastig voor wie het zelden heeft meegemaakt – wat verliest iemand eraan als hij of zij er zeker van probeert te zijn dat hij of zij niemand een ongemakkelijk of onveilig gevoel bezorgt?

Laten we een wereld creëren waarin de veiligheid van iedereen prioriteit heeft en we liever het zekere voor het onzekere nemen dan het risico te nemen over de grenzen van een ander te gaan.