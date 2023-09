Opinie: ‘Het waren voor de binnenstadbewoners een paar vreselijke zomermaanden’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

Rustige zomer?

‘Tijdens de zomer is het rustiger in de Amsterdam’ stond er in het intro van de zomerserie Zomers stadsdeel. Hebben de schrijvers van die serie deze zomer wel eens de binnenstad bezocht? Het is er namelijk nog nooit zo druk geweest. Het waren voor de binnenstadbewoners een paar vreselijke zomermaanden.

Je moet het blijkbaar meemaken om te weten hoe het is om dag en nacht massa’s mensen voor je neus te hebben als je de buitendeur open doet. Dat er overal massa’s mensen zijn, ook bij de grootgrutter waar door de drukte vaak geen brood meer is te krijgen en het je opvalt als er iemand Nederlands hoort spreken. Of dat je om bij de rijweg te komen je je met fiets en al door twee stroopwafelrijen moet manoeuvreren. En dagelijks ongeveer twintig uur lawaaiigheid.

Dat is toch niet rustig te noemen.

Karien Maas, Amsterdam

Verkleinwoorden (1)

Het verkleinen van voornamen afdoen als kinderlijk is een onbedoeld waardeoordeel van Anja de Vries (Het Hoogste Woord van woensdag 6 september). Mijn vrouw heet Florence, maar wordt al sinds haar geboorte Floortje genoemd en dat wil ze ook graag. Van kinderlijkheid is geen sprake, slechts van persoonlijke voorkeur.

Verder ken ik een Jantje. Hij is lichtontwerper en in de jaren dat ik hem ken, heb ik nooit iemand over het zijn verkleinde voornaam gehoord, noch de behoefte gevoeld er een punt van te maken.

Roland van der Grinten, Landsmeer

Verkleinwoorden (2)

Ik ben het hartgrondig eens met Aja de Vries als het gaat om het gebruik van verkleinwoorden. Vooral omdat het altijd om vrouwen gaat. Een vrouw draagt een jurkje of rokje, terwijl een man nooit een pakje of een broekje draagt. Een vrouw bestuurt een boodschappenwagentje, maar als een man in zo’n zelfde voertuig zit, is het gewoon een auto.

En waarom eten veel mensen een kroketje of eitje? Dat zijn gewoon kroketten of eieren.

Karien Paalman, Amsterdam

Verkleinwoorden (3)

In haar ingezonden brief van dinsdag 6 september heeft Anja de Vries uit Zaandam enkele hoogopgeleide dames in het vizier die volgens haar kinderlijke namen hebben als Marijntje, Liesje en Tineke. Haar tirade betreft hopelijk alle vrouwen, ongeacht opleiding of status.

Anja de Vries legt echter te veel de nadruk op de vlag. Uiteindelijk is een naam slechts een naam en gaat het om de lading, de mens achter de naam. Een naam op zich is een kwestie van smaak (en vaak van een vernoeming) en zegt niets over de persoon.

Er zijn inderdaad weinig mannen die zich Pietje of Jantje noemen. De verkleining drukt overigens een zekere genegenheid uit en is bij vrouwen wel gebruikelijk. Dit moet niet al te letterlijk worden genomen, wat overigens voor elke naam geldt. Er zijn trouwens ook vrouwen die zich Pietje noemen. In kunstenkrant Het Parool kan Pietje Tegenbosch wel genoemd worden.

Uiteindelijk lijkt het me belangrijker de keus van de mens achter de naam te respecteren en te pogen elke naam correct uit re spreken.

Imre Rácz, Enschede