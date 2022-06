Opinie: ‘Het Wallengebied mag geen opgepimpt stukje Amsterdam worden met brave galerietjes, sieradenwinkeltjes en hippe koffiebars’

Beeld Getty Images/EyeEm

Oorlogsbelasting?

De laatste maanden is de inflatie omhoog geschoten, en geen klein beetje ook. Niemand schijnt een verklaring te hebben voor de onevenredige forse groei in de kosten van bijna alles. Tezelfdertijd krijgt Oekraïne vele tientallen miljarden euro’s voor de oorlog tegen Rusland. Misschien is de huidige inflatie een nieuwe naam voor wat ze vroeger oorlogsbelasting noemden?

Frank Scimone, Amsterdam

Overdrive

Er is iets grappigs aan de hand met het begrip ‘in de overdrive’. In automotive termen betekent het een extra versnelling die het toerental verlaagt en daarmee het (fossiele) brandstofverbruik. In spreektaal, zoals in de column van Johan Fretz (Het Parool, 4 juni), wordt het tegenovergestelde bedoeld. In de overdrive betekent hier ‘hysterisch zijn’. In de automotive praktijk en in de spreektaal zijn de overdrive dus elkaars tegenpolen.

Ties van Dijk, Amsterdam

‘Je hebt ervoor gekozen om in de binnenstad te wonen’

Ik sprak een ontzettend leuke jonge architect uit Parijs die in Amsterdam op bezoek was en zich overdag helemaal vermaakte met al het moois dat Amsterdam op architectuurgebied te bieden heeft. Ik vroeg hem of hij het nachtleven van Amsterdam al had verkend. Hij wilde graag het red light district bezoeken, want dat scheen toch wel iets heel bijzonders te zijn. En gelijk heeft hij! Het Wallengebied behoort tot het centrum en elk centrum, of het nou Lissabon, Barcelona, Berlijn of welke stad in de wereld dan ook betreft, is hét uitgangsgebied bij uitstek en is dé plek voor een ieder, uit binnen- én buitenland, die op zoek is naar vertier. Zo was het, zo is het en zo moet het, wat mij betreft, ook blijven. Het Wallengebied, met zijn fantastische gebouwen en grachten, zijn hoeren, zijn horeca, zijn drugs, zijn uitspattingen, is uniek in de wereld. Het mag niet zo zijn dat dit een opgepimpt stukje Amsterdam wordt met allerlei brave galerietjes, sieradenwinkeltjes en hippe koffiebars waarbij de bewoners de openbare ruimte als hun privévoor- en achtertuin beschouwen. Het spijt me voor de overlast die de huidige bewoners ervaren maar dan meen ik écht: je hebt ervoor gekozen om in de binnenstad te wonen, accepteer het of ga wat anders zoeken.

Daniel de Jong, Amsterdam

‘Kijk ook eens naar Nederlandse beeldend kunstenaars’

Het Parool heeft er als kunstkrant goed aan gedaan aandacht te schenken aan de expo van Etel Adnan in het Van Gogh museum. Hoewel aan haar werk te zien is dat zij van huis uit filosoof en schrijfster is, zijn haar schilderijen en wandtapijten zeker de moeite waard.

Maar zijn haar museaal ingelijste cirkels en rondjes nu interessanter dan bijvoorbeeld de vierkantjes van de Nederlandse beeldend kunstenaar Han Schuil? Het Van Gogh Museum zou ook eens werk van een Nederlandse beeldend kunstenaar moeten laten zien, naast het werk van genie Vincent van Gogh. Zo zou ook werk van Armando – in wezen ook ontzettend bezig met kleur – zich fantastisch verhouden tot het oeuvre van Van Gogh. Armando was erg bezig met het thema ‘der Kopf’ in allerlei technieken. Wat zou het mooi zijn ‘der Kopf’ naast de zelfportretten van Van Gogh te bewonderen.

Maarten Racz, Enschede