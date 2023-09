Opinie: ‘Het verdwijnen van projectruimtes is desastreus voor jonge kunstenaars’

Tentoonstellingsruimte Kunstverein in Amsterdam-Zuid kreeg bij deze ronde wel een positief advies, maar geen subsidie. Beeld Gunnar Meier

Onlangs werd binnen de meerjarenregeling voor Kunstpodia van het Mondriaan Fonds aan 31 presentatie-instellingen subsidie toegekend. Negen instellingen kregen vanwege hun bewezen kwaliteit een positief advies, maar omdat het budget ontoereikend was geen steun.

Een van deze instellingen is ROZENSTRAAT – a rose is a rose is a rose, een projectruimte in Amsterdam, waar deze zomer mijn solotentoonstelling Once an Alien te zien was. Hoewel ik relatief veel exposeer en regelmatig deelneem aan groepstentoonstellingen en kunstmanifestaties in binnen- en buitenland, was dit de eerste solotentoonstelling in een Nederlandse kunstinstelling die ik maakte sinds 2013.

Door bezuinigingen en de corona- en energiecrises zijn er weinig projectruimtes meer over, laat staan plekken die kunstenaars de ruimte geven om solopresentaties te maken. Door het spreidingsbeleid dat wordt opgelegd door het ministerie van OCW, vielen en vallen de grootste klappen in steden waar de meeste kunstenaars wonen en werken.

Zolderkamertje

Het is natuurlijk een illusie dat kunstenaars na de kunstacademie op een zolderkamertje tot rijping komen om vervolgens het Stedelijk Museum in te rollen. Kunstenaars ontwikkelen zich door te exposeren, en zo in dialoog te treden met het publiek. Anders dan bij grote musea, die vaak een hiërarchische pedagogiek toepassen (via bordjes en boekjes wordt de ‘bedoeling’ van het werk en achtergrond van de kunstenaar uitgelegd), zijn projectruimtes democratischer.

Hier komen leesgroepen samen, worden bijeenkomsten georganiseerd en wordt op kleine schaal gediscussieerd. De laagdrempeligheid maakt het makkelijk voor bezoekers om deel te nemen. Kunstenaars krijgen zo een kans om een netwerk op te bouwen.

Omdat de tentoonstellingen in dit soort ruimtes vaak met minder budget worden gemaakt en het experiment meer wordt gewaardeerd, zijn de tentoonstellingen doorgaans verrassender dan bij grote musea. De kunstenaar is regelmatig zelf aanwezig, en medewerkers vertellen graag over het werk. Dergelijke ruimtes hebben misschien geen groot publiek, maar zijn wel de broedkamers waarin ideeën worden uitgeprobeerd voordat ze in solide vorm bij musea, commerciële galeries en biënnales terechtkomen.

Ateliercrisis

Ik gun de nieuwe generatie kunstenaars de kansen die ik zelf heb gekregen, maar nu meer en meer kunstruimtes dreigen te verdwijnen wordt dit steeds lastiger voor hen. De huizencrisis (die natuurlijk ook een ateliercrisis is) helpt hier ook niet aan mee.

Aan projectsubsidies, die kunstenaars vaak nodig hebben om aan ambitieuzere projecten te kunnen werken, worden strenge eisen gesteld. Voor een eventuele toekenning van een subsidie wordt naast de kwaliteit van het werk en de ontwikkeling van het oeuvre ook enorm veel belang gehecht aan de ‘erkenning van het kunstenaarschap’: dat wil zeggen de aard, locatie en de betekenis van eerdere solo- of groepstentoonstellingen, publicaties, verkopen en de wijze waarop een kunstenaar naar buiten trekt en een publiek voor zijn werk weet te vinden en te binden.

Instagramkunst

Zo komen veel van mijn collega’s in een catch 22 terecht: om subsidie aan te kunnen vragen moeten ze tentoonstellingen maken, maar dat kunnen ze niet omdat er, door een gebrek aan subsidiegeld, steeds minder tentoonstellingsruimtes zijn.

Het verdwijnen van projectruimtes zie ik dan ook als desastreus. Zij zijn niet alleen essentieel voor de ontwikkeling van een kunstenaarspraktijk; het zijn eveneens de weinige plekken waar kunst niet geïnstrumentaliseerd wordt. Hier laten kunstenaars zelf zien wat ze relevant vinden.

Ik kan me niet neerleggen bij een wereld waarin kunst alleen in blockbustertentoonstellingen of als Instagrampost bestaat. Omdat ik denk dat dit niet goed is voor de kunst, maar ook niet voor de samenleving.

Manifest

De tentoonstellingsruimtes die bij deze ronde wel een positief advies kregen maar geen subsidie (Kunstverein (Amsterdam), Billytown (Den Haag), Limestone Books (Maastricht), Trixie (Den Haag), Welcome Stranger (Amsterdam), De Fabriek (Eindhoven), Nieuwe Vide Artspace, Studios (Haarlem), No Limits! Art Castle (Amsterdam) en ROZENSTRAAT – a rose is a rose is a rose (Amsterdam)), hebben een gezamenlijk manifest opgesteld, waarvan ik hoop dat iedereen het ondertekent. Het gaat niet om veel geld, voor 650.000 euro per jaar zijn al deze projectruimtes voorlopig gered.

Naast dat ik natuurlijk hoop dat u het manifest tekent, raad ik u aan om eens een plaatselijke projectruimte te bezoeken. Ga naar een tentoonstelling of een lezing, schroom niet om vragen te stellen aan de medewerkers of de kunstenaar, en laat u verrassen.

Sema Bekirovic is een beeldend kunstenaar uit Amsterdam. In haar werk onderzoekt zij de grenzen van auteurschap, cultuur, natuur, geschiedenis en het persoonlijke.