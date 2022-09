Opinie: ‘Het Stedelijk Museum is al vele jaren de weg kwijt’

Beeld Vincent Spiering

‘Het Stedelijk Museum is al vele jaren de weg kwijt’

Het Stedelijk Museum Amsterdam is de weg kwijt. Na de kostbare sloop en uitbreiding van de bestaande bouw met de ‘iconische badkuip’, wist men niet wat te doen met de grote, donkere kelder. Vandaar de benepen kleinzielige roltrappen. Tevens plaatste een architect dure tussenwandjes. Hier kon een deel van de wereldberoemde collectie lukraak en zonder enig verband op geparkeerd worden. Inmiddels zijn de tussenwandjes van goud alweer weg, is de eigen collectie terug in de oudbouw en wordt de kelder van de badkuip heringericht. Het Stedelijk kijkt heden ten dage te veel naar de vorm en zoekt het te vaak in tussenwandjes en gordijntjes. Bij een recent bezoek dacht ik dat een gordijntje bij het werk van de inderdaad fascinerende kunstenaar Mir hoorde. Verderop fungeerde dit gordijntje echter als achtergrond bij een andere kunstenaar!

Maarten Racz, Enschede

Geannuleerd

Korte vraag over de kop ‘Weer vluchten gecanceld vanwege drukte Schiphol.’ (Het Parool, 13 september). Wat is er mis met het Nederlandse woord ‘geannuleerd’?

Walter Mansveld, Diemen

‘Doe dan nu ook iets aan de verkeersdrukte op de Wibautstraat’

Een week geleden organiseerde de gemeente Amsterdam in samenwerking met Knowledge Mile Park een feestje om de oplevering van groenprojecten Metropool en Hortusplantsoen te vieren. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de vergroening van de Weesperstraat middels het plaatsen van groenvakken, gevelbegroeiing en geveltuintjes. Op de hoek van de Weesper- en de Nieuwe Kerkstraat stond een bont gezelschap van bewoners, ondernemers en bestuurders van stadsdeel Centrum. De kersverse wethouder Melanie van der Horst (D66) van onder meer Verkeer, Openbare ruimte en Groen hield een toespraak. Die niemand kon verstaan. Het voorbijrazende verkeer zorgde ervoor dat we enkel flarden meekregen van wat ze zei: “... vergroening ... duurzaam ... participatie ... belangrijk ... dank aan ...” Zo werd pijnlijk duidelijk dat je een straat kunt vergroenen zoveel je wilt, maar als je niet het lef hebt om iets aan de verkeersdrukte te doen, zal de straat nooit aantrekkelijk en leefbaar worden. Laat het een les zijn voor onze wethouder.

Jeroen Robbertsen, Amsterdam

‘Overlast op het Max Euweplein komt niet door de schaakstukken’

In de onmacht van de gemeente Amsterdam de orde te handhaven op het Max Euweplein, wijt ze de overlast van een paar alcoholisten aan de plastic schaakstukken die gebruikt worden op het openbare schaakveld. In een testfase wordt nu bekeken of het verwijderen van deze stukken tot minder overlast leidt.

Gekker moet het niet worden! Hoever kan je gaan om je onmacht om de rust en veiligheid in de openbare ruimte te handhaven te verdoezelen? Laat de gemeente het beleid bepalen door een paar alcoholisten of door de tientallen dagelijkse schakers en het publiek, gesteund door meer dan 3000 ondertekenaars van de petitie tot behoud van het Schaakplein?

Jan Zuidervaart, Amsterdam