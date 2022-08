Opinie: ‘Het slotfeest op de Dam ontsierde een prachtige Prideweek’

Beeld Dingena Mol

Het was weer een geweldige Prideweek in Amsterdam. ‘Iedereen moet zich vrij voelen om zichzelf te kunnen zijn, zonder opgelegde norm van buitenaf’, was het motto. My Gender my Pride Amsterdam 2022 startte met een walk van de Dam naar het Vondelpark en nog nooit was het gezelschap zo divers en kleurrijk als bij deze editie. Het was een prachtige start van een week vol schokkende feiten en hoopvolle veerkracht in de wereld van lhbtq. Kortom, een mooie week waar eenieder elkaar kon ontmoeten en we konden laten zien dat we er zijn.

Afgelopen zondag werd deze geweldige week afgesloten met een groot feest op de Dam. Daar zouden we als groep vrienden elkaar ontmoeten. De Dam, voor de gelegenheid grotendeels omheind met dranghekken rondom een imposant podium, was getransformeerd in een festivalterrein met een heuse ingang. Ik begrijp dat het aantal bezoekers hiermee, om veiligheidsredenen, enigszins gereguleerd kon worden.

Hongerige kliko’s

Bij binnenkomst werden meegebrachte etenswaren zoals nootjes, crackers en salades, in beslag genomen en in gereedstaande vuilcontainers gegooid. Ook pakken sap en flessen prosecco verdwenen in de hongerige kliko’s. Begrijpelijk, want er moest natuurlijk goed verdiend worden op het Prideterrein. Inmiddels waren de containers tot de rand gevuld met etenswaren en meegebrachte dranken. Hier had menig bijstandsmoeder zeker een week van kunnen genieten.

Interessant nog om te vermelden dat er geen alcoholvrij bier besteld kon worden. Onder welke steen heeft de organisatie van dit slotfeest de afgelopen jaren gelegen? Kennelijk zijn ze nog niet doordrongen van het feit, dat in alle uitgaansgelegenheden in de stad alcoholvrije dranken enorm goed verkocht worden.

Kleffe cake

Wat is er toch aan de hand als het gaat om het vieren van een ECHT slotfeest? Zelfs het voor de gelegenheid opgetuigde vipbalkon, waar totaal onbekende gay vips of vipgays (hoe inclusief wil je het hebben?) zich met waaiers ophielden, kon de feeststemming er niet in brengen. Uiteraard waren daar zoals gewoonlijk de B-artiesten die vanaf een kolossaal podium hun onverstaanbare songteksten het publiek in smeten, sommigen zelfs met ondersteuning van hun eigen stemgeluid op een meegebracht cassettebandje. Gelukkig was er een doventolk. En ik moet zeggen: die gaf een knap staaltje vertalen ten beste.

Kortom, na een geweldige Prideweek bleek wederom dat het slotfeest maar niet wilde vlotten. Het deed me denken aan zo’n begrafenis waar men zelfs vergeten is de kleffe cake aan te snijden.

Voor de volgende editie: Gooi de hekken open, neem een kleedje mee en een bak zelfgemaakte koude pasta, geef de flessen goedkope rosé en de alcoholvrije biertjes maar door en en laat de speakers knallen met onvervalste discoklanken. En dan kunnen de vipgays of gay vips hun eigen feestje bouwen, ergens op een open plek op de Ginkelse Hei.