Opinie: ‘Het Slavernijmuseum hoort op het Oosterdok, dát is de uitgelezen plek’

Het VOC-schip Amsterdam (links) en het Scheepvaartmuseum bij het Oosterdok in Amsterdam. Beeld ANP / ANP

Beste stichting Herbouw Paleis voor Volksvlijt,

Met gemengde gevoelens reageer ik op uw opiniestuk in Het Parool van 5 november. Wat mij betreft is de terugkeer van het Paleis op het Frederiksplein denkbaar, maar dat is iets anders dan uw betoog dat het ‘nieuwe Paleis voor Volksvlijt de beste plek is voor het slavernijmuseum’. Ik deel die mening namelijk niet. Natuurlijk heeft Samuel Sarphati veel betekend voor Amsterdam en Suriname, maar om het slavernijmuseum een locatie toe te kennen op basis van zijn filantropie en beste bedoelingen stuit mij tegen de borst.

Dit onderwerp verdient een eigen locatie die verbintenis aangaat met ons pijnlijke slavernijverleden waar dit belangrijke verhaal wordt verteld. In mijn ontwerp uit 2018 voor een Slavernij Instituut verrichtte ik daar grondig onderzoek naar, want nogmaals, de boodschap en de herinnering aan ons collectieve verleden van zo’n gebouw wordt pas bij iedereen voelbaar wanneer dit op een zorgvuldig gekozen, centraal gelegen plek ligt die ons verbindt met dit verleden.

Oosterdok

Er zijn meerdere significante locaties in het centrum van Amsterdam, de stad die nog altijd de stille getuige is van alles wat met dit verleden te maken heeft. Getuige de grachtengordel met zijn statige panden, de overgebleven pakhuizen van de WIC en de VOC en ook het Oosterdok. Daar losten de schepen hun waardevolle voorraad uit de koloniën, om daarna weer met onbeduidende lading – als ruilhandel voor mijn voorouders – te vertrekken. De opzienbarende driehoekshandel tussen Nederland, West-Afrika en het Caribisch gebied heeft zijn oorsprong in het Oosterdok. Dát is de uitgelezen en prominente plek voor het toekomstige Slavernijmuseum. Die plek heeft een gegronde verbintenis met deze historie en het is een prominente plek in het hart van Amsterdam.

Mijn ontwerp van het Slavernij Instituut voegt zich geraffineerd – belangrijk omdat de maatschappelijke discussie over het slavernijverleden vaak enigszins ongemakkelijk en niet subtiel genoeg wordt gevoerd – onder de Prins Hendrikkade en verbindt het oude West-Indisch Pakhuis aan ’s-Gravenhekje 1A met het Oosterdok. Bovengronds voegt het zo een nieuwe monumentale openbare ruimte toe aan de kade die zicht biedt op het ondergrondse gebouw. De ondergrondse ruimtes bieden een museale beleving met indrukwekkende zalen, exposities, een auditorium, het archief, een bibliotheek en ontmoetingsruimtes.

Meer dan een museum

Het bouwwerk brengt de bezoekers terug naar het Oosterdok van toen, en heeft associaties met de benauwde, met mensen volgepakte scheepsruimen en de massieve forten en bastions. Het ontwerp is gefundeerd op het thema zichtbaar versus onzichtbaar. Het totaal is meer dan een museum: een instituut met ruimte voor educatie, kunst, debat en voor belangrijke organisaties zoals NiNsee (Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis) en Black Archives. Waar de geschiedenis en oorsprong van het Oosterdok voor vele voorbijgangers onbekend is, haalt dit gebouw deze plek uit zijn bescheiden anonimiteit. Daarbij maakt het gebouw het onterecht verborgen, onbehaaglijke collectieve verleden en de waarde van de plek weer zichtbaar.

Sergio Dias, Architect, Amsterdam