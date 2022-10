Opinie: ‘Het reptielencomplot is niets minder dan een oproep tot genocide’

Het tot dieren verklaren van ‘vijanden van het volk’ betekent niets anders dan een oproep tot genocide, stelt lezer Jorine van Hooijdonk. Beeld DAI KUROKAWA/EPA

Nee, het is niet onschuldig, dit wereldbeeld dat leeft in de nieuwste variant van het complotdenken. De wereld wordt geregeerd door buitenaardse reptielen (echt of figuurlijk bedoeld), vermomd als Joden en als ‘elite’. Het is een overtreffende trap van toe-eigenen van de aarde: op aarde hebben alleen medestanders recht van leven, zo is de gedachtegang. Alle anderen zijn te verdelgen aliens. Hyper-nationalisme is niet meer genoeg.

Het tot dieren verklaren van ‘vijanden van het volk’ betekent niets anders dan een oproep tot genocide. De Interahamwe-militie die in de jaren negentig Tutsi-burgers in Rwanda stelselmatig als kakkerlakken typeerde , maakte dat massamoord werd onderbouwd en gestuurd als ‘zuivering’.

Maatschappelijke ontwrichting

Sowieso is iedere club die wenst te ‘zuiveren’ (of dat nu etnisch, religieus, politiek of op basis van gender is), behept met moordlust voor ‘de goede zaak’ en paranoïde ideeën over ‘kannibalisme’ in de eigen ‘zuivere kring’. Kortom, een killing spree met langdurige maatschappelijke ontwrichting tot gevolg.

Ik zit niet te wachten op de door Thierry Baudet gevolgde Engelse anti-reptielengoeroe die op de Dam komt spreken met zijn verpakte moordzuchtige oproep. Zo iemand kan als ongewenste vreemdeling worden geweerd, lijkt me. Wat is daar zo moeilijk aan? Of is zijn Engelse huidje een onbewuste reden tot wikken en wegen, waar even ongewenste predikers der zuiverheid van non-Europese origine sneller de pas wordt afgesneden?

En waarom worden zijn aanhangers in de Eerste en Tweede Kamer niet klip-en-klaar geweerd? Een schorsing van Baudet vanwege het niet opgeven van nevenfuncties, is dat het hoogst haalbare?

Valse lulkoek

Parlementaire democratie betekent dat alle betrokkenen die onderschrijven en serieus nemen in hun handelen, dus serieus werken aan redelijke compromissen op basis van uitgangspunten en onafhankelijk onderzoek. En niet dat de volksvertegenwoordiging wordt misbruikt voor een mediamoment vol valse lulkoek tijdens een wekelijkse tv-uitzending, terwijl je daarna weer op kosten van ons allen de hort op gaat, met het argument dat je er toch niet in gelooft.

Complotdenkers met moordlustige dromen; fantasieën zijn vrij, maar in de maatschappelijke werkelijkheid zijn er grenzen aan de uiting van je aller-individueelste behoeften en die zijn netjes gedefinieerd binnen de rechtstaat. Haatzaaien, opruiing en laster zijn niet geoorloofd. Zo simpel is dat.

Jorine van Hooijdonk, Amsterdam.