Opinie: ‘Het pensioenstelsel moet een abc’tje zijn: adequaat, begrijpelijk en controleerbaar’

Het was vorige week een van de belangrijkste discussiepunten tijdens het debat rond de regeringsverklaring: de financiële positie van gepensioneerden. En hoewel het met de meeste pensioengerechtigden qua inkomen en vermogen best goed gaat, is er toch reden om de komende jaren extra aandacht te geven aan de financiële positie van AOW-gerechtigden.

Vooraf twee belangrijke feiten: het verlies van koopkracht treft komend jaar iedereen. Gemiddeld gaat een huishouden er in 2022 met 40 euro op achteruit. Of je daar veel last van hebt, hangt meer af van je persoonlijke omstandigheden en van hoeveel je nu al moet puzzelen, dan van je leeftijd. Bovendien gaat het met de meeste ouderen gelukkig goed. Daarbij komt dat de nieuwe ouderen (de pas gepensioneerden) een hoger inkomen hebben dan de oude ouderen. Dat komt onder meer doordat de afgelopen decennia veel meer vrouwen zijn gaan werken, en die hebben nu ook zelf recht op pensioenuitkeringen.

Reële zorgen

Dat wil niet zeggen dat er niets aan de hand is. Want hoewel gepensioneerden er gemiddeld goed voorstaan, is niemand gemiddeld. Zo zijn ouderen de afgelopen jaren dus als groep in inkomen gestegen, terwijl je daar als individuele oudere, met een magere indexering van je aanvullend pensioen, niets van merkt. Bovendien hebben gepensioneerden met lagere inkomens vaker niet of nauwelijks spaargeld (een financiële buffer), waardoor ze (onverwachte) uitgaven tijdens de pensioenperiode lastig kunnen opvangen.

Er zijn dan ook onder ouderen wel degelijk (reële) zorgen. Dat geldt in het bijzonder voor degenen die het alleen van een AOW moeten hebben en nog sterker voor mensen die geen volledige AOW ontvangen, omdat ze pas op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen of omdat ze een aantal jaar in het buitenland hebben gewoond. Bij hen hakken de stijgende energierekening en de duurder geworden boodschappen er hard in.

Daar komen grotere veranderingen in ons pensioenstelsel nog eens bij, die flinke effecten kunnen hebben op de huishoudportemonnee. Met het nieuwe pensioenakkoord kunnen de pensioenen sneller verhoogd, maar ook sneller verlaagd worden. Dat laatste leidt tot groeiende zorgen bij pensioengerechtigden. Wie gestopt is met werken, kan immers weinig meer aan zijn of haar inkomenspositie doen.

Abc’tje

In dat opzicht staat de nieuwe regering, samen met werkgevers en vakbonden, voor een belangrijke opgave. Als het aan het Nibud ligt, zorgen we ervoor dat pensioen een abc’tje wordt. De oudedagsvoorzieningen moeten adequaat, begrijpelijk en controleerbaar zijn. En op alle drie de onderdelen is er werk aan de winkel.

Allereerst is er noodzaak voor een adequate oudedagsvoorziening. Mensen die met pensioen gaan moeten kunnen rekenen op een inkomen waarmee, net als voor alle andere groepen in de samenleving, valt rond te komen. Dit inkomen dient ook met de gemiddelde cao-lonen mee te stijgen. Dit gebeurt nu al en zorgt ervoor dat de AOW een stabiele basis voor gepensioneerden blijft. Wie de regeringsplannen erop naleest, ziet dat dit ook zo blijft – alle commotie ten spijt. Het is wenselijk dat de regering dit bevestigt en eventuele onduidelijkheden hierover wegneemt.

Loskoppeling minimumloon

Daarnaast stijgen het minimumloon en de uitkeringen eenmalig extra met 7,5 procent. Daarmee wordt het bestaansminimum van groepen die soms minder dan een AOW-uitkering krijgen beter geborgd. Dat is een goede zaak. Of de verhoging van het minimumloon daarbij ook (volledig) gekoppeld moet blijven aan de AOW of dat ouderen met een laag inkomen op een andere manier gecompenseerd moeten worden, is een politieke vraag.

Dit verdient een bredere afweging dan waar in het debat rond de regeringsverklaring ruimte voor was. Om rond te komen is deze extra koppeling voor veel gepensioneerden niet nodig, terwijl ze wel veel geld kost. Wel extra aandacht zou er moeten zijn voor mensen die alleen een AOW-uitkering krijgen of slechts een heel klein aanvullend pensioen.

Keuzevrijheid

Ten tweede moet het nieuwe pensioenstelsel voor iedereen begrijpelijk zijn. Wie weet wat hem of haar te wachten staat, kan zich beter op de toekomst voorbereiden. Op dat vlak is er het nodige werk aan de winkel, zowel als het gaat om het nieuwe pensioenstelsel als om de manier waarop de regering AOW’ers denkt te compenseren voor de verloren koopkracht. Het gaat dan niet alleen om de techniek, maar ook om de uitkomst: wat hebben mensen te besteden en waarmee moeten ze budgetteren? We zien dat mensen die daar zekerheid over hebben makkelijker rondkomen dan mensen voor wie het inkomen onzeker is.

Ten slotte moet het nieuwe stelsel controleerbaar zijn: iedereen, ook mensen die nog niet met pensioen zijn, moet op een eenvoudige manier kunnen achterhalen hoe het er met zijn of haar oudedagsvoorziening voor staat. Het nieuwe stelsel gaat uit van een grotere verantwoordelijkheid van ieder individu. Dat kan alleen als mensen zelf kunnen controleren hoe ze ervoor staan en, heel belangrijk, weten welke stappen ze kunnen zetten om hun positie te verbeteren. Anders stelt die keuzevrijheid in de praktijk weinig voor.

Overigens zijn hier vooral pensioenfondsen en verzekeraars aan zet. Pensioencommunicatie is nog vaak te technisch en zal de slag moeten maken naar het leven en de portemonnee van de huidige en toekomstige gepensioneerden.

Ouderdom en armoede

Het Nederlandse pensioenstelsel is waardevol, maar geen rustig bezit. Ouderdom en armoede gaan in ons land al lang niet meer hand in hand. Maar er is wel degelijk werk aan de winkel om dat zo te houden en om gepensioneerden grip op hun geld, en daarmee op hun leven, te laten behouden.