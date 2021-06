Opinie: ‘Het oude normaal is niet altijd makkelijk’

Het normale leven komt langzaam weer op gang. Die terugkeer zal niet voor iedereen makkelijk worden. Beeld Jakob van Vliet

We mogen de horeca weer in, stofjes betasten in de H&M en zweterig streven naar een greintje fitheid in de blinkende sportscholen. Ons assortiment wasbare mondkapjes breidt zich niet langer uit en we klampen onze festivaltickets hoopvol vast. En, niet onbelangrijk, ook de universiteit opent stapje voor stapje haar deuren weer. Toch bleek uit een peiling op Instagram dat de meerderheid van de studenten aan mijn universiteit thuis zou blijven in plaats van een studieplekje te boeken.

Uiteraard is er het praktische aspect van afstand en tijdmanagement. Onderbelicht blijft echter het feit dat het oude normaal niet normaal meer is. Voor sommigen zal het een kwestie van wennen zijn, terwijl het voor anderen zal voelen als compleet opnieuw moeten beginnen.

Het afgelopen anderhalf jaar zijn we onderworpen aan isolatie, drastische veranderingen op maatschappelijk niveau, verwijdering van de dagelijkse gang van zaken, ziekte en alle angst en zorgen die erbij komen kijken, wel héél veel ruimte voor introspectie en nog veel meer. Daar moeten en mogen we niet overheen kijken, wat helaas wel lijkt te gebeuren.

Op sociale media doen strijdzame verhalen de ronde. Posts in de trant van ‘corona is rot, maar ik blijf positief’ die worden vergezeld door een breed lachend portret, vullen je feed.

Er zit een valkuil in hoe we de hoop levendig proberen te houden. Dat is dat het slechte alleen nog maar iets is wat achtervolgd wordt door een ‘maar’.

Alleen als er aandacht is voor hoe moeilijk het kan zijn om weer opnieuw de oude maatschappij in te stappen, kunnen we dat proces ook werkelijk doormaken.

Er mag geen taboe komen op het lastig vinden. Het mag geen voorwaarde worden dat we onszelf uiteindelijk omtoveren tot een succesverhaal waarin wij, met onze o zo sterke innerlijke kracht van positiviteit, de held zijn.

Dat soort succesverhalen bestaat zeker - maar ze zijn niet de enige. Sommigen zullen uitgeput raken. Voor hen zal het allemaal even rot en moeilijk blijken te zijn en zij zullen alle vormen van ‘normaal’ vervloeken om wat de overgangen met ze doen. Hun verhalen zijn echter niet minderwaardig aan die andere.

Lianne Rietdijk, Utrecht