Opinie: ‘Het oorlogsverleden van De Kring is jaren geleden al onderzocht’

‘Op De Kring kwamen tijdens de oorlog verzetshelden, opportunisten, meelopers als collaborateurs. Het was wat dat betreft net Nederland.’ Beeld Martin Alberts / Stadsarchief Amsterdam

Afgelopen week deed journalist Tom Rooduijn (Het Parool, 3 oktober) een oproep om het oorlogsverleden van kunstenaarssociëteit De Kring te laten onderzoeken.

Als voorzitter en oud-voorzitter van De Kring spreken wij onze verbazing uit over Rooduijns oproep. Een onderzoek zoals hij bepleit, is vijftien jaar geleden al gedaan. In 2007 rekende Annemieke Hendriks af met de mythe dat De Kring goed was en Arti fout, een mare die decennialang rondging in Amsterdam.

In haar boek In intieme Kring komt ze tot de conclusie dat het bestuur van De Kring tijdens de Tweede Wereldoorlog nooit de hand heeft uitgestoken naar Joodse leden. Ook speelde De Kring geen noemenswaardige rol in het kunstenaarsverzet. Ze raadpleegde geschreven bronnen en sprak met toen nog levende Kringleden.

Op De Kring kwamen tijdens de oorlog zowel verzetshelden, opportunisten, meelopers als collaborateurs. ‘De Kring was wat dat betreft net Nederland,’ aldus Hendriks. Wel waren er individuele leden die in het verzet zaten.

Wat opvalt is dat Rooduijn het onderzoek van Hendriks zo goed als onvermeld laat in zijn oproep: slechts bij een enkel detail maakt Rooduijn melding van Hendriks’ boek, terwijl hij nagenoeg al het genoemde aan haar boek ontleent. Dat wekt verbazing, temeer daar hij voorafgaand aan zijn optreden in het Stadsarchief contact met haar heeft gehad. Zij was het die hem ervan overtuigde in zijn speech ‘nader’ toe te voegen aan ‘onderzoek’, omdat zij immers al zoveel werk had verricht.

Geen wederhoor

Rooduijn had ook kunnen weten van het standpunt dat het huidige Kringbestuur inneemt, maar hij vroeg nooit om een weerwoord voordat hij naar buiten trad. Daar komt bij dat Rooduijn weet moet hebben gehad van de avond ‘De Kring en de Tweede Wereldoorlog’ die de sociëteit enkele dagen voor de opening van de expositie in het Stadsarchief organiseerde. Daar is uitgebreid stilgestaan bij het onderzoek van Hendriks en onderschreef het bestuur haar conclusies.

Als zich nieuwe feiten aandienen, staat het Kringbestuur vanzelfsprekend open voor verder onderzoek. We nodigen lezers van Het Parool uit contact op te nemen als ze beschikken over brieven, dagboeken of dossiers die mogelijk een nieuw licht werpen op De Kring in de oorlog.

Tijdens de lustrumviering ontving De Kring van de burgemeester de erepenning van de stad Amsterdam. De Kring is werkelijk het allerlaatste instituut om mogelijke schrijnende kwesties onder het tapijt te willen vegen.

Joost Nijsen (voorzitter De Kring) en Harm Ede Botje (oud-voorzitter De Kring).