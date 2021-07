Opinie: ‘Het onderwijs moet weer leuk worden’

‘Het is jammer, dat in de jaren 80/85 zo slecht is geluisterd naar de ‘kritische kleuterleidsters’,’ schrijft Gré Bulterman-Takes. Beeld Getty Images

Scheidend onderwijsbestuurder Joke Middelbeek heeft ongelooflijk gelijk in het interview dat met haar op zaterdag 17 juli in PS heeft gestaan.

Ik ben opgeleid tot kleuterleidster in begin jaren zestig. Ik behoorde in Amsterdam tot de eerste lichting van een opleidingdie zich uitspreidde over drie jaar dagonderwijs en een jaar avondschool. A-akte examen in juni 1961 en hoofdakte in september 1962. Met degelijke theorie over methodiek, pedagogiek, psychologie en gezondheidsleer en dergelijke en praktijkuren per week op een kleuterschool. Deze kennis is onmisbaar in je latere praktijk. Op de opleiding was men duidelijk bezig het kleuteronderwijs te vernieuwen.

Niks geen klassikale lessen, maar veel ‘arbeid naar keuze’ met lesjes in kleine groepjes, waarbij werd uitgegaan van de belangstelling van de kleuters. De ‘uitstal/thema tafel’ en de bordtekening gingen over een actueel onderwerp met boeken, liedjes, spellessen en/of kleutergym en wat dies meer zij. Zeer vernieuwend in die tijd!

Ik heb eerst vijf jaar als kleuterleidster gewerkt en later 25 jaar in een peuterspeelzaal als leidster met elke dag hulp van één der ouders(of grootouders) van de peuters. Wat ik toen ondervonden heb is dat huisbezoek heel belangrijk is. Dat deden we eerst bij de kleuters, tussen 12 en 2 uur (lunchpauze) en later voordat een peuter in de groep kwam.

Daarnaast is observeren belangrijk, kijken luisteren en korte notities maken. Zó leer je een kind pas echt kennen!

Ik heb al die jaren met veel plezier gewerkt, in t in Nieuw-West. Jammer, dat in de jaren 80/85 zo slecht is geluisterd naar de ‘kritische kleuterleidsters’. Zij waarschuwden al bij het invoeren van de basisschool voor het toetsen van kleuters en zagen liever de doorgaande lijn vanuit het moderne kleuteronderwijs naar de hogere groepen, uitgaande van de belangstelling van de kinderen. Een leerkracht geeft met meer plezier les, als hij of zij zelf de lessen mag invullen.

Ik hoop voor de komende generatie onderwijzers, dat zij mondig genoeg zullen zijn om het onderwijs weer leuk te maken.

Gré Bulterman-Takes, Amsterdam