Opinie: ‘Het onderwijs heeft meer nodig dan vooroorlogse pedagogische inzichten’

De Krijtmolen in Amsterdam-Noord. Beeld Nosh Neneh

Wiskundeleraar Siep de Haan houdt een vlammend betoog tegen het onderwijsbeleid van wethouder Marjolein Moorman van de PvdA. Hij vindt het geen probleem dat er witte en zwarte scholen zijn, mits er maar ouderwets goed onderwijs gegeven wordt. In het voorbijgaan kraakt hij de focus op ‘betekenisloze opdrachten’ als kringgesprekken, plantjes zaaien, discussies en dans. Zulke gedateerde PvdA-hobby’s moeten nodig sneuvelen, meent hij.

Het is merkwaardig dat De Haan de opvattingen van Moorman afdoet als gedateerd. Zelf oppert hij namelijk de meest oldskooloplossing van allemaal: klassikaal onderwijs gericht op het stampen van feiten, waarbij leerlingen moeten stilzitten. Kinderen willen diep van binnen niets liever dan een autoritaire docent die precies zegt wat ze moeten doen, aldus De Haan. Voor eigenwijze, creatieve en praktijkgerichte oprispingen is geen plek. Het is de vraag over welke kinderen hij het heeft, maar het kunnen in elk geval geen Amsterdamse kinderen zijn.

Opvallend genoeg zwijgt De Haan over het lerarentekort. Op sommige scholen in Osdorp en Noord ontbreken er maar liefst drie op elke tien leerkrachten. En hoe zwarter de school, hoe groter het lerarentekort. Toch zoekt De Haan de teruglopende resultaten van het onderwijs niet in deze oorzaken. Volgens hem moeten scholen gewoon betere leraren aantrekken, en hogere eisen stellen aan hun leerlingen.

Je vraagt je af welke oplossing deze leraar in petto heeft. Heeft hij een wiskundige formule om het aantal uitmuntende leerkrachten in Amsterdam te vermenigvuldigen? Een rekenmethode waarmee het aantal betaalbare woningen voor leerkrachten kan worden gedupliceerd? Een telwijze waardoor het leraren­salaris met de helft wordt verhoogd?

Wethouder Moorman bindt in elk geval de strijd aan met segregatie en het lerarentekort. Eén van de maatregelen is de ‘grotestedenbonus’: een financieel extraatje voor leraren in de stad. Wie voor een zware opgave staat, zal ergens moeten beginnen.

Als ouder reken ik er niet op dat de problemen in het onderwijs daarmee met mathematische precisie worden opgelost. Maar ik geloof wel dat het een betere uitweg is dan de terugkeer naar vooroorlogse pedagogische inzichten.

Martijn van Leerdam, Amsterdam