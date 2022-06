Opinie: ‘Het moet toch allemaal duurzamer? Investeer dan eens echt in openbaar vervoer’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Het moet toch allemaal duurzamer? Investeer dan eens in het openbaar vervoer’

Het kan allemaal wel efficiënt lijken om zogenaamde ‘onrendabele lijnen’ te schrappen als er op bepaalde uren maar een paar mensen in de bus zitten, maar mensen weten met al die wijzigingen en inkrimpingen niet meer waar ze aan toe zijn en mijden dan juist de bus, tram of metro. Gevolg: nog minder ritten of lijnen. Zo wordt het een vicieuze cirkel. Er moet juist geïnvesteerd worden, zodat het openbaar vervoer aantrekkelijker wordt voor mensen en ze de auto laten staan. Het moet toch allemaal duurzamer? Blijkbaar is rendement in veel gevallen toch belangrijker.

Ilona Dekker, Nieuwegein

‘Laten we dat Formule 1-gedrag verbieden’

Naar aanleiding van het artikel ‘Biergooiers moet je aanpakken’ (Het Parool, 15 juni) het volgende: Ik erger mij al heel lang aan de huldigingen van winnaars van wielerwedstrijden, Formule I-wedstrijden en voetbalkampioenen, waarbij flessen champagne worden leeggespoten alsof dat een normale zaak is. Een bron van ergernis van vele mensen om omstanders te bevuilen of besproeien met die heerlijke drank. Laten wij dat infantiele gedrag veroordelen en verbieden.

Piet Bakker, Amsterdam

‘Je kunt niet linkser krijgen dan de VVD’

In de krant van 13 juni: de samenwerking tussen PvdA en GroenLinks. ‘We moeten een links alternatief vormen voor Ruttes rechtse meerderheid!’ Ze kunnen beter met de VVD gaan praten of die partij niet met hen mee wil doen! Inmiddels kun je het niet linkser krijgen zonder de VVD – vraag maar aan D66).

W.J. van Dam, Broek in Waterland

‘Collaboratie met Suriname? Pardon?’

In het artikel van afgelopen zaterdag met betrekking tot de wateroverlast in Suriname heb ik met verbazing kennisgenomen van de zin waarin gesproken wordt over ‘hernieuwde collaboratie’ tijdens de waterconferentie eind mei. Bij mijn weten staat collaboratie voor samenwerking met de vijand. Of hanteert Het Parool een andere definitie?

Bettie Klunder, Amsterdam

‘Alle landbouwgrond volbouwen met huizen?’

In haar column van 11 juni suggereert Lale Gül om – wat landbouwproducten betreft althans – genoegen te nemen met ‘produceren voor onszelf’ en de rest van de landbouwgrond in Nederland te gebruiken om huizen op te bouwen. Met het eerste, alleen dat produceren wat we zelf nodig hebben, ben ik het honderd procent eens. Met dat laatste bepaald niet.

Alles wat nu landbouwgrond is, en dus open ruimte, volbouwen met huizen? Ik moet er niet aan denken! Een veel betere oplossing voor de problemen die op ons afkomen (waaronder naar alle waarschijnlijkheid grote aantallen oorlogs- en klimaatvluchtelingen) is zélf minder ruimte in beslag nemen. Hoe? Door minder kinderen te maken!

Er zijn kinderen zat op de wereld. Er is geen enkele reden om er zelf nog een heleboel bij te maken. Twee per gezin (om aan de, kennelijk bij sommigen, onlesbare kinderwens tegemoet te komen) is meer dan genoeg. En als we dan ook nog de voortreffelijk onder woorden gebrachte lessen van Atze Lourens in acht nemen uit zijn ingezonden brief (‘Focus op welzijn, niet op welvaart’) naast de column van Lale, komt het helemaal goed in dit land!

Robert Rehm, Amsterdam