Opinie: ‘Het minste wat we kunnen doen is overal de Oekraïense vlag laten wapperen’

‘Het kabinet moet hard ingrijpen met noodwetten voor vluchtelingenopvang’

Ons land zal de komende maanden overspoeld worden met Oekraïense vluchtelingen, maar we kunnen deze vluchtelingen geen fatsoenlijke huisvesting aanbieden. Het enorme tekort aan woningen zal nog groter worden, waardoor de prijzen op de woningmarkt nog verder zullen stijgen. Het kabinet moet dus hard ingrijpen, desnoods met noodwetten.

Het oude huurprijzenpuntenstelsel weer invoeren, de prijsopdrijvende hypotheekrenteaftrek afschaffen, huurinkomsten belasten, gemeenten verplichten een bepaald aantal woningen te bouwen, wonen op vakantieparken overal toestaan en ook woning splitsen in het hele land toestaan. Wetten die dit verhinderen tijdelijk opschorten. Nederland moet snel af van die verlammende stikstofwetgeving. Na 2032 deze weer invoeren maar dan volgens het Europees gemiddelde. Wie een andere oplossing heeft mag zich melden!

Ton Jacobs, Amsterdam

‘The games must go on’

Met verbijstering heb ik zitten kijken naar de openingsceremonie van de Paralympische Spelen. De blije sporters staan toch in schril contrast met de slachtoffers van een afschuwelijke oorlog, die op enkele duizenden kilometers wordt uitgevochten. Net als in 1972, na het bloedbad tijdens de spelen München, luidt de oproep: “The Games must go on!” (“De Spelen moeten doorgaan”).

R. Boelens, Ter Aar

‘Het minste wat we kunnen doen is de stad massaal geel-blauw laten kleuren’

Het was even wachten tot de bestelling binnen was, maar bij ons wappert sinds vandaag de trotse vlag van Oekraïne aan de gevel. Behalve doneren aan giro 555 het minste wat we kunnen doen om onze solidariteit te tonen met dit bruut aangevallen Europese land. Wie stopt de gestoorde en onberekenbare agressor Poetin? Hierbij mijn hartstochtelijke oproep aan alle Amsterdammers: sta op voor Oekraïne en laat Mokum massaal geel-blauw kleuren!

Marco van der Noordaa, Amsterdam

‘Een weekendmonteur te duur? Chapeau gemeente!’

Hierbij reageer ik op het artikel over de IJ-tunnel die vorig jaar twee dagen dicht moest blijven, omdat een weekendmonteur te duur was. Prima gedaan gemeente Amsterdam. Twee dagen de tunnel dicht is geen enkel probleem. Gebruik de Coentunnel en de Zeeburgertunnel. Dat is goed omgaan met belastinggeld. Chapeau!

Hendrik-Jan Wardenaar, Amsterdam

‘De Oekraïners hebben niets aan de Russische boycot’

Festival in Haarlem met Stravinsky en Tsjaikovski geannuleerd. Wat of wie volgt? Alle Russische kunst uit de musea, de boeken van Russische schrijvers uit de boekhandels en bibliotheken. Of schrappen we ook het eindexamen Russisch dit jaar? Laten we dan ook de wodka uit de schappen bij de slijterijen halen! In ieder geval hebben de Oekraïners hier niets aan.

Ilona Dekker, Nieuwegein