Opinie: ‘Het lijkt hier wel een kringloop naast de vuilcontainer’

Afval naast de vuilnisbakken op de Pretoriusstraat in Oost. 'Waarom zou je rekening houden met de dag waarop grofvuil wordt opgehaald?' Beeld Jakob Van Vliet

Schilderijen, stepjes, sjoelbakken, strijkijzers, skipakken en serviezen. Het lijkt alsof we met de buurt een kringloopwinkel zijn begonnen naast de vuilcontainer. Komt allen, dagelijks nieuwe aanvoer van spullen! Grote fietstassen komen langs waarin afgeknipte stekkers verdwijnen, naast stukken hout en ijzerwaar. Zelf neem ik meestal het speelgoed mee.

So far, so good, kun je misschien nog denken. Alhoewel, er is een echte kringloopwinkel een straat of vier verderop. Daar zóu je goede spullen ook naartoe kunnen brengen.

Wat kan het mij allemaal schelen

Maar hoe is het mogelijk dat er wekelijks vunzige matrassen naast de afvalcontainer worden gegooid? Welke onverlaten doen dat? Elke woensdagmiddag begint het nadat het grofvuil is opgehaald. Dan heb je een mooie schone stoep, die blijkt te schreeuwen om gore, bepiste matrassen. Die kunnen rustig een week buiten liggen van de wat-kan-het-mij-allemaal-schelen-buurtgenoten.

Goed voorbeeld doet goed volgen. Als de matrassen er eenmaal liggen, volgen vette, uitgewoonde banken. Dan banken die er redelijk goed uitzien, maar niet passen bij het nieuwe kleurtje op de muur. Die banken passen ook niet in je fietstas overigens. Regimenten stoelen komen er te staan, heel en kapot, met zijn vieren of alleen.

Nu zou ik bijna de keukenblokken vergeten. Waarvan de kastjes gesloopt zijn in onherstelbare stukken, of die zo godvergeten smerig zijn dat geen hond ze mee wil nemen.

Niet dat alles daar onnadenkend is neergepleurd natuurlijk. Tenslotte verhuist niet iedereen op dinsdag. Waarom zou je bij je verhuisplanning rekening houden met de dag waarop grofvuil wordt opgehaald? Waarom zou je anticiperen en de dinsdagavond vóór de verhuis grote spullen buiten zetten? Of een afspraak om op te halen maken met de gemeente midden in je drukke verhuisperiode? Dat gaat niet lukken, sorry hoor.

Arme vuilnismannen

Dan zijn er flessen en stukken karton die naast de container rondslingeren. Dat buren die dumpen, is omdat ze te beroerd zijn om verderop naar de glasbak en papierbak te lopen. Ze zijn er zich bovendien goed van bewust, dat het karton ook nog eens in stukken gescheurd moet worden om in de bak te kunnen. Daarom peuteren ze hun adres van de dozen en gooien ze die naast de matrassen.

Tot slot: vuilniszakken met voedsel die naast een volle vuilnisbak worden gezet. Want even de hoek om lopen voor een lege container is wel erg veel gevraagd. Trouwens, je doet er ratten en duiven een groot plezier mee. En op het terras naast de container stinkt het ietsje, maar je kunt er gewoon nog zitten. Toch? Nou dan!

Hoezo arme vuilnismannen, die eerst alles weg moeten tillen voordat ze de container uit de grond kunnen hijsen? En wie maalt erom, dat ze alle rotzooi die verspreid op straat ligt bij elkaar moeten vegen? Dat is toch gewoon hun werk? Nou dan!

Lilian Withagen, Amsterdam