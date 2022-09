Opinie: ‘Het koningshuis is zo’n slechte investering niet’

Beeld Vincent Spiering

‘Vanwaar nou dit koningshuis bashen? Het is zo’n slechte investering niet’

Vanwaar nou weer dit koningshuis bashen (Het Parool, 23 september)? We mogen ons wel realiseren dat het ons Republikeins besluit was in 1814 om de familie Van Oranje-Nassau te vragen ons koningshuis te zijn. Dat was dus een democratisch besluit. Door nu net te doen alsof die installatie ons met hele hoge kosten heeft opgezadeld is jezelf wel blind houden voor de kosten van een president. Veel Republieken zijn nog meer kwijt aan de privileges die presidenten en hun families zich eigen maken, zelfs tot ver na hun regeerperiode. Om van de instabiliteit met politiek meewaaiende poppetjes nog maar niet te spreken. Nee, zo’n koningshuis is zo’n slechte investering niet.

Diederik van der Staay, Amsterdam

‘Door een krachtdadige lobby krijgt Amsterdam als metropool onevenredig veel meer dan ‘de rest’’

Als rechtgeaarde Amsterdammer heeft Thijs Everts (Het Parool, 22 september) enige kritiekpunten op het doortrekken van de Noord/Zuidlijn. Hij begrijpt niet waarom dit geschiedt. Ik weet het wel: in Amsterdam gaat alles wat royaler dan elders. Door een krachtdadige lobby krijgt Amsterdam als metropool onevenredig veel meer dan ‘de rest’. Zo heeft bijvoorbeeld De Nationale Opera oneindig meer budget dan de Reisopera (om vervolgens die afschuwelijke uitvoering van Der Freischütz te brengen), heeft Mokum maar liefst twee fotomusea, zowel het Rijksmuseum als het Stedelijk Museum houden zich met hedendaagse kunst bezig en het Van Gogh Museum is van alle markten thuis. Toch heeft Thijs Everts wel een punt. Van het meer dan voortreffelijke openbaar vervoer gaat een grote aanzuigende werking uit. Kan Amsterdam weer klagen over de drukte!

Maarten Racz, Enschede

‘Probleem van de vervuiling van de stad opgelost’

De gemeente Amsterdam gaat de afvalstoffenheffing verhogen (Het Parool, 23 september). De gemiddelde verhoging per huishouden wordt 15 euro. Er zijn 475.000 huishoudens in Amsterdam dus er vloeit 7.125.000 euro extra naar de dienst stadsreiniging. Bij een jaarsalaris van bruto 50.000 euro kunnen 142 mensen extra worden aangenomen. Probleem van de vervuiling van de stad opgelost, lijkt mij.

Jeroen van Bergen, Amsterdam

‘Ik ben blij dat Het Parool aandacht geeft aan vermoorde Joodse bewoners’

Edith de Leeuw vestigt in haar ingezonden brief (Het Parool, 26 september) de aandacht op de Schaduwkade op de Nieuwe Keizersgracht met de namen van 200 vermoorde Joodse bewoners. Ze wekt de indruk dat in de wandeling (Het Parool, 20 september) over Joods Amsterdam hier geen aandacht voor zou zijn geweest. Maar in het betreffende artikel staat: ‘Op de kade van de Nieuwe Keizersgracht, aan de kant van de voormalige Hermitage, zijn de namen te lezen van de vermoorde Joden die aan de overkant woonden.’ Als zoon van Joodse vrouw die door onder te duiken de oorlog heeft overleefd, ben ik blij dat nu voor de derde maal in Het Parool op dit indrukwekkende monument gewezen wordt.

Rudy Schreijnders, Maarssen