Opinie: ‘Het kabinet roept alles uit tot crisis, maar gaat ondertussen op reces’

Opvang op cruiseschepen

In haar column van vorige week (Het Parool, 1 augustus) stelt Natascha van Weezel dat gemeenten cruiseschepen niet willen omdat ze vinden dat ‘iemand anders’ vluchtelingen maar moet opvangen. Ik denk dat het allemaal wat genuanceerder ligt. De overheid heeft jarenlang nagelaten om een goede en stabiele opvang op te zetten. En in 2015 vond Halbe Zijlstra uit naam van de VVD dat migranten ‘ontmoedigd’ moesten worden hier te komen.

Er was sprake van een jojobeleid. Weinig vluchtelingen? Dan gingen opvanglocaties dicht. Bij meer vluchtelingen lukte het niet om snel op te schalen. Het systeem is totaal uitgewoond en daar verandert een aantal cruiseschepen niets aan. Over een half jaar zijn er dan weer te weinig opvangplekken omdat er alleen maar gekeken wordt naar de korte termijn, zoals bij bijna ieder probleem in deze coalitie. Ze roepen alles met gemak uit tot een crisis, maar ondertussen zijn ze op reces.

Om de vluchtelingen op te vangen moeten er woningen komen om statushouders perspectief te bieden. Jarenlang in de opvang – dat is onmenselijk en geeft alleen maar meer problemen. Je kunt niet het een doen en het ander laten. Dan stort alles als een kaartenhuis in elkaar. Mensen die onze hulp nodig hebben moeten we blijven helpen, want uiteindelijk stammen we allemaal af van vluchtelingen.

Ilona Dekker, Nieuwegein

De Wetbuurt

Wat een bijzondere reactie van de woordvoerder van het stadsdeel Oost over de De Wetbuurt (Het Parool, 3 augustus). Burgerparticipatie en samenwerking is kennelijk geen optie want de wet zegt niet dat het moet?

Ik roep het Amsteldorp op tot staken! Ik doe mee, en ik denk veel Amsterdammers met mij. Dit moet toch anders kunnen? Samen inrichten en het geld dat eventueel overblijft kan dan naar de meest kwetsbare brug in het centrum. Twee vliegen in één klap!

Carolien Romkema, Amsterdam

Geprivilegieerde Zomergast

Helemaal eens met Job van Amerongen (Het Parool, 4 augustus) wat betreft de ‘geprivilegieerde’ Zomergast mevrouw Sandra Phlippen. Helaas constateerde ik eerder al eens dat mevrouw is losgezongen van de dagelijkse realiteit, toen ze beweerde dat een huis kopen beter is dan een huis huren omdat huren ‘weggegooid geld’ is.

Op mijn vraag aan het AD of mevrouw (hun eigen columnist) zelf had gekocht of huurt heb ik nooit een antwoord mogen ontvangen…

Derk Slettenaar, Amsterdam

Rotterdams monument

Amsterdam heeft sinds september 2021 een monument van internationale allure: het Nationaal Holocaust Namenmonument. Een aanwinst voor de hoofdstad en eigenlijk had het er al veel eerder moeten staan. In Het Parool las ik dat op zondag 31 juli in Rotterdam een monument met tienduizend steentjes is onthuld. Die steentjes staan voor de tienduizend Rotterdamse joden die zijn weggevoerd en nooit meer terugkwamen.

Ik heb er uiteraard geen moeite mee als ook Rotterdam een monument plaatst ter nagedachtenis van al die slachtoffers, die indertijd zijn omgebracht zijn. Ook al hebben de steentjes allemaal een andere vorm en is er wellicht geen sprake van na-apen, toch raakte ik wat geïrriteerd toen ik het berichtje las. Wat willen ze graag voor vol aangezien worden, was mijn eerste reactie.

Aart Stijntjes, Diemen