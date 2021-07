Opinie: ‘Het is tijd voor een grondig drugsdebat’

Beeld Getty Images

Daar gaan we weer: sinds de moord op Peter R. de Vries staan de kranten bomvol commentatoren en columnisten die wijzen op de drugs­criminaliteit en hoe productie, handel en gebruik van drugs nog harder bestreden moeten worden. Deze journalistiek is, net als de bestrijding van drugscriminaliteit zelf, een herhaling van zetten die ons al decennialang geen stap verder brengt.

Wordt het niet tijd dat we onszelf fundamentele vragen stellen over de rechtvaardigheid van en principes achter het verbod op drugs? Een thema dat Nederland al zo lang in de greep houdt verdient het toch om eens grondig, multidimensionaal onder de loep te worden genomen? Het moet nieuwsgierige journalisten en ambitieuze hoofdredacties toch storen dat het publieke debat al jaren zo beperkt en repetitief wordt gevoerd? Waar blijven de katernen vol onderzoeksjournalistiek, gericht op retrospectieve beschouwingen en alternatieve wegen voorwaarts?

Daarom mijn oproep aan alle journalisten, programmamakers en debatcentra in Nederland: verbreed jullie blik en verruim onze geest!

Nodig filosofen en andere wetenschappers uit voor een holistische kijk op gezondheid en de waarde van genotsmiddelen op individueel en maatschappelijk niveau. Vraag historici om de geschiedenis van internationaal drugsbeleid en het waarom van de war on drugs te duiden.

Laat mensenrechtenorganisaties en politici in gesprek gaan waarom sommige vormen van behoeftevervulling en zelfbeschikking als mensenrecht worden gezien, maar drugsgebruik niet. Daag deskundigen uit: is de scheidslijn tussen softdrugs, harddrugs en andere genotsmiddelen wel terecht of noodzakelijk?

Onderzoek de verhouding tussen recreatief en problematisch gebruik en de schade die problematisch gebruik ons heeft gebracht (en of dit de kosten en inspanningen van politie en justitie wel rechtvaardigt).

En nog belangrijker: vraag politici en beleidsmakers om naar deze mensen en ideeën te luisteren en met ze in gesprek te gaan. Als we dan, alle factoren meewegend, het verbod op drugs nog steeds gerechtvaardigd vinden, heeft de journalistiek haar taak gedaan en kunnen we als samenleving bepalen hoe de bestrijding van drugsproblematiek eruit moet zien. Tot die tijd zal het publieke debat een karikatuur blijven.

Dilip Sonak, Amsterdam