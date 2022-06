Opinie: ‘Het is tijd om de Wallen zijn betekenis als stads- en uitgaanscentrum terug te geven’

Drukte op de Wallen in de binnenstad van Amsterdam. Beeld ROBIN UTRECHT/ANP

In poging om de status quo op de Wallen te verdedigen, introduceert Daniel de Jong (Het Parool, 8 juni) een leuke, jonge Parijse architect, die hij adviseert om de Wallen te bezoeken om kennis te maken met het bruisende nachtleven in Amsterdam. Volgens De Jong zijn de Wallen het uitgaansgebied bij uitstek.

Maar bij een uitgaansgebied denk je toch vooral aan een gebied met een divers theateraanbod en bioscopen, met spannende clubs en uitgaansgelegenheden, omlijst door mooie en originele cafés en vele goede restaurants.

Zoete vette meuk

Dat vind je allemaal niet meer op de Wallen. Het aanbod is vrijwel helemaal aangepast aan de smaak van de lowbudget-prettoerist. Amsterdammers weten dat, dus die mijden de Wallen als de pest, zo blijkt uit buurtonderzoeken. In plaats daarvan schuifelt avond en avond, nacht na nacht een anonieme en lawaaierige massa bezoekers over de grachten en door de stegen, aangetrokken door vrijwel naakte vrouwen achter glas.

Bezoekers willen (veel) drank, (veel) drugs, en zijn verzot op zoete en vette meuk. Groepen mannen, waarvan sommigen met roze tutu en voorbindlul, en groepen vrouwen, waarvan sommigen met konijnenoren op het hoofd en een rode roos voor het kruis, hangen de beest uit, omdat ze gaan trouwen en omdat in Amsterdam alles kan en mag. Tientallen agressieve straatdealers complementeren het straatbeeld. ’s Ochtends zijn de plakken kots, de mensenstront, de gebruikte condooms en de onvoorstelbare vervuiling, de stille getuigen die achter zijn gebleven als dank voor het aangenaam verpozen.

Omgekeerde wereld

Voor de bewoners, die de permanente aanslag op de leefbaarheid niet langer willen en kunnen verdragen, heeft de Jong een advies: verhuizen. Dat is precies wat de crack- en heroïnedealers, de tippelprostituees en de drugsverslaafden vroeger ook tegen ons zeiden: ‘Moet je hier maar niet gaan wonen.’ Het is de omgekeerde wereld.

Maar inderdaad, het is hoog tijd om de Wallen zijn betekenis als stads- en uitgaanscentrum terug te geven. Dat kan, maar dan moet de huidige status quo wel worden doorbroken. Wie weet komt die leuke jonge Parijse architect dan nog eens naar Amsterdam, om te vertellen wat hij er dan van vindt.

Olav Ulrich, Amsterdam