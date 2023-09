Opinie: ‘Het is tijd dat Nederland zorgt voor meer gastvrijheid in de academische wereld’

Nederlandse universiteiten zouden veel meer kunnen doen ter bevordering van de academische vrijheid wereldwijd, zeggen onderzoekers Ellen Rutten en Dorine Schellens. ‘Dit land dat zich beroept op tradities van gastvrijheid en tolerantie, loopt ver achter in het ondersteunen van onderzoekers en studenten in nood.’

Definitie De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen definieert academische vrijheid in een recent rapport begrip zo: ‘Voor wetenschappers betekent academische vrijheid dat ze in vrijheid hun wetenschappelijke onderzoek kunnen doen, hun bevindingen naar buiten kunnen brengen en onderwijs kunnen geven. Ze moeten bijvoorbeeld hun eigen onderzoeksthema’s kunnen kiezen [...] en hun standpunten vrijelijk kunnen delen, ook als die nog voorlopig zijn.’

Het begin van het nieuwe academisch jaar in Nederland is een mooie aanleiding om extra aandacht te vragen voor academische vrijheid. Deze belangrijke maatschappelijke waarde staat internationaal namelijk in toenemende mate onder druk.

Nederlandse onderzoekers en studenten genieten substantieel meer vrijheid dan wat in veel andere delen van de wereld gangbaar is. Nederlandse universiteiten zouden daarom veel meer kunnen doen ter bevordering van de academische vrijheid wereldwijd. Het is dringend tijd voor effectievere steun aan internationale wetenschappers en studenten in nood.

Aanvallen

Bij academische vrijheid hoort een aantal basisvoorwaarden. Een terughoudende overheid bijvoorbeeld, die zich slechts minimaal met de academie bemoeit. Academische vrijheid betekent ook dat wetenschappers en studenten ruimte krijgen om ideeën en resultaten uit te wisselen en te verspreiden, ook als die gaan over politiek gevoelige kwesties. In steeds meer samenlevingen staan deze voorwaarden onder druk.

Zo wees de organisatie Scholars at Risk onlangs op een aanzienlijke groei van het aantal attacks on higher education communities, van 150 gerapporteerde aanvallen in 35 landen en gebieden in 2016, tot wel 391 aanvallen in 65 landen en gebieden in 2022. In een groeiend aantal landen – denk aan Afghanistan of, dichterbij, Belarus en Turkije – riskeren kritisch denkende studenten en onderzoekers politiek gemotiveerd ontslag of arrestatie.

Nederland scoort in de Academic Freedom Index daarentegen een score van 0,931, op een maximum van 1,0. Ook Nederland kent een levendig debat over academische vrijheid, maar ons land scoort internationaal goed op dit gebied. Er is echter nog een wereld te winnen voor Nederland als vrijhaven voor bedreigde wetenschappers en studenten wereldwijd.

Verandering

De opschudding rondom hoger collegegeld voor Oekraïense studenten bevestigt dat er in Nederland bij de ondersteuning van internationale studenten in nood nog veel misgaat. Uit het recente onderzoeksrapport Ondersteuning van gevluchte wetenschappers in Nederland van De Jonge Akademie blijkt ook dat ons land internationaal ver achterloopt bij het ondersteunen van onderzoekers (en ook studenten). De opstellers wijzen op verwarring over lokaal en nationaal beleid, en zelfs op de afwezigheid van dergelijk beleid bij verschillende instellingen. Ook ontbreken er volgens de auteurs heldere aanspreekpunten binnen faculteiten en op centraal bestuurlijk niveau.

Recente oorlogen in bijvoorbeeld Syrië en Oekraïne laten zien hoe belangrijk het is dat we die situatie verbeteren. Wij vragen de colleges van bestuur van Nederlandse universiteiten om zich hier actief voor in te zetten. De rol die Nederlandse wetenschappelijke instellingen kunnen en moeten spelen als vrijhaven voor bedreigde academici, moet verhelderd en versterkt worden – juist in een land dat zich gretig beroept op tradities van gastvrijheid en tolerantie.

Gelukkig ontbreekt het niet aan concrete adviezen en nuttige ervaringen die hierbij kunnen helpen. Zo biedt het rapport van De Jonge Akademie waardevolle aanbevelingen voor beter beleid. Denk aan het uitwisselen van best practices met internationale en andere Nederlandse universiteiten, of met organisaties die zich voor bedreigde academici inzetten. Of denk aan de voorbeelden die er al zijn van flexibel maatwerk voor individuele casussen. Gelijke aandacht voor alle academici en studenten in nood is daarbij van groot belang.

Wil tot verandering

De wil tot verandering is er zeker. Wij weten uit ervaring hoe moeilijk het is om academici in nood hier nu te helpen – maar ook hoeveel bereidheid er is om hen op te vangen, onder zowel collega’s als universitair bestuurders. Eind februari 2022 lanceerden wij een mentornetwerk voor studenten en academici uit Oekraïne en andere gebieden in Centraal- en Oost-Europa, die vluchtten voor Ruslands grootschalige invasie in Oekraïne of anderszins in gevaar zijn.

In ons programma koppelen we hen aan ervaren mentoren met wie ze mogelijkheden voor samenwerking, studie- of werkplekken verkennen. Inmiddels bestaat het mentorprogramma uit ruim vierhonderd deelnemers en evenzoveel mentoren. Daar zitten internationale toponderzoekers bij, ook uit Nederland. Hun hulp maakt regelmatig echt verschil, ook moreel – en we zien dat vooral Duitse mentoren er vaak in slagen om mentees concrete hulp te bieden. Dat is geen toeval: Duitsland kent een sterke infrastructuur voor academische solidariteit en internationale steun.

Ons mentorwerk is onderdeel van de stichtingen Science at Risk en The University of New Europe. Dat laatste is een academisch solidariteitsproject dat wij samen met wetenschappers elders uit Europa hebben opgericht. Op termijn pleiten we voor een nieuwe onderwijsinstelling voor de vele academici en studenten in Europa voor wie nu opvang en steun nodig is.

We organiseren ook acute noodhulp, via ons mentorprogramma en via lezingenreeksen, winter schools en webinars. Bij dat werk ervaren we veel steun vanuit onze thuisinstellingen, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden. Tegelijkertijd zien we dat hier en elders beter beleid nodig is voor serieuze institutionele ondersteuning. Nu lopen goede bedoelingen te vaak stuk op onduidelijkheid over vragen als: wie is waarvoor verantwoordelijk, en welke stappen zijn in de praktijk nodig voor effectieve hulp?

Drie maatregelen

Met het oog op de wereldwijd toenemende druk op academische vrijheid vragen wij rectoren en andere bestuurders van Nederlandse universiteiten om drie concrete maatregelen:

– breng bestaand beleid voor academici en studenten in nood in kaart en start trajecten om dat beleid uit te breiden en te implementeren (en neem daarbij de aanbevelingen in acht die het rapport van De Jonge Akademie aanreikt);

– bied meer duidelijkheid aan medewerkers over aanspreekpunten en aanvraagroutes zodat duidelijk is wie verantwoordelijk is voor het verstrekken van informatie en hoe de ondersteuning in de praktijk werkt;

– roep fondsen in het leven voor deze steun en maak – waar die fondsen al bestaan – ze zichtbaarder voor de collega’s.

Nederlandse universiteiten beroepen zich graag – en niet helemaal onterecht – op een geschiedenis van verdraagzaamheid, autonomie en vrijheid. Laten we het komende academisch jaar vooral gebruiken om die geschiedenis te continueren. De wereld kan meer academische gastvrijheid nu echt heel hard gebruiken.