Opinie: ‘Het is niet integer om als topsporter Redbull aan te prijzen’

Beeld Vincent Spiering

‘Het is niet integer om als topsporter Red Bull aan te prijzen’

Volkomen terecht dat men een verbod wil op die reclame voor snus. Het blijft toch opmerkelijk dat topsporters reclame maken voor schadelijke stoffen die ze zelf als topsporter vermijden. Ook onze eigen Max Verstappen die reclame maakt voor Red Bull, maar dat extreme suikerdrankje nooit zal drinken, ook al zet hij voor de camera’s wel eens een blikje, dan vermoedelijk gevuld met water, aan zijn mond. Hoe integer is het om als topsporter die verschrikkelijk ongezonde troep aan te prijzen!

Ton Jacobs, Amsterdam

‘Stop met statiegeld en stop met wegwerpverpakkingen’

Wil het maar niet lukken of mág het maar niet lukken met de statiegeld-inzameling? Het is voor de drankindustrie een businessmodel om de luie consument te faciliteren door wegwerpverpakkingen in roulatie te brengen. De bewering dat niet de producent, maar de consument het eigenlijke weggooien doet, is een smoesje, want die consument wordt uitgenodigd dat te doen. Dat is dan ook precies de reden dat het bedrijfsleven het vertikt om aan statiegeld mee te werken en daarom zal de samenleving het over een andere boeg moeten gooien.

Ga niet hannesen met statiegeld (tenzij het een bedrag is waarvoor het loont om het netjes terug te brengen), maar schaf indirect de wegwerpverpakkingen af. Voor het maken van een blikje energiedrank wordt 60 liter water vervuild en dan heeft de drinker nog niet eens de energie om het netjes in de afvalbak te gooien. Pak het probleem bij de bron aan. Maak het voor gemeenten mogelijk om de opruimkosten op de producenten van het zwerfafval te verhalen. Als de plantsoenendienst een half uur bezig is om een hamburgerverpakking uit een doornenstruik te vissen, dan betaalt de betreffende fastfoodketen dat half uur arbeidsloon plus de bijkomende kosten van beschermende kleding en afvoer et cetera.

Want de situatie die we nu hebben, is dat vrijwilligers die het niet meer kunnen aanzien de troep opruimen waarvan de gemaksindustrie de winst opstrijkt.

Het idee mag draconisch klinken, maar het grote voordeel is dat je zo meteen alle zwerfafval, van koffiebekers tot autobanden en meubilair, kunt aanpakken.

Joost Devilee, Spaubeek

‘De stad is van iedereen’

Zoals Ilona Dekker (Nieuwegein) in haar ingezonden brief heel terecht opmerkt: wonen is een recht. Daarbij voeg ik toe: de stad is van iedereen. Een echte stad dient een prettige melange te zijn van diverse en uiteenlopende mensen, zodat iedereen zich thuis en welkom voelt. Iedereen dient derhalve ook te kunnen wonen in de stad. Wanneer de stad uitsluitend voor “de happy few” wordt betekent dat uiteindelijk het langzaam afsterven van de bloeiende stad. We hebben elkaar allemaal nodig, wanneer velen niet meer in de stad kunnen wonen zorgt dat voor de dood in de pot.

Imre Rácz, Enschede

‘Rechts heeft voorrang’

Fietsend ben ik op weg naar de tandarts. Op een overzichtelijke en rustige brug zie ik van links een snelle e-biker aan komen racen met een enorme koptelefoon op zijn hoofd. Instinctief rem ik af om hem voor te laten gaan, waarna hij heel kundig om me heen slingert. Hij schreeuwt me nog vriendelijk toe dat ik van rechts kom, en dus voorrang heb. Mijn antwoord dat ik het risico niet durfde te nemen, hoorde hij niet meer. Hij was alweer uit zicht.

Anne van den Bergh, Amsterdam