Opinie: ‘Het is niet de ambitie van de UvA en VU om te groeien, de rek is eruit’

Studenteninstroom

Olga de Meij slaat de plank volslagen mis met haar bijdrage in Het Parool van 7 oktober. Volgens De Meij ‘harken’ de UvA en VU internationale studenten binnen omdat ze daarvoor meer geld krijgen. Flauwekul. Europese studenten betalen hetzelfde ­collegegeld als de NL-student, de rest wordt door het rijk aangevuld. Deze studenten mogen we – al zouden we dat willen – vanwege Europese wetgeving niet weigeren.

Studenten van buiten Europa betalen een veel hoger tarief, namelijk de prijs die een universitaire studie daadwerkelijk kost. Internationale studenten kiezen voor onze univer­siteiten omdat we kwalitatief goed onderwijs bieden voor een lage prijs, in vergelijking met de rest van de wereld. Dat de UvA en de VU in de ‘wereldstad’ Amsterdam zitten, ­vergroot de aantrekkingskracht.

Het is niet onze ambitie om te ­groeien. Integendeel, we barsten bijna uit onze voegen, de rek is eruit. Docenten lijden onder de werkdruk, de kwaliteit van het onderwijs staat onder druk. De UvA en de VU pleiten daarom al sinds 2018 in Den Haag voor instrumenten om de instroom te remmen of te sturen. Helaas nog zonder resultaat.

Geert ten Dam (UvA) en Mirjam van Praag (VU)

Eigen haast eerst

Wethouder Egbert de Vries ziet een aspect van de verkeersveiligheid over het hoofd. Als iedereen zich aan de verkeersregels houdt, wordt het vanzelf een flink stuk veiliger en het kost ook geen extra geld. Helaas vindt menigeen eigen haast belangrijker dan de ander.

W. Tel, Amsterdam

Coronademonstratie

Paul Augenbroe schrijft in zijn brief dat Het Parool slechts een klein stukje plaatste van de coronademonstratie eerder deze maand. Ook zei hij dat de galg van een eenling was en niet de sfeer weergaf. Er is iedere week wel een coronademonstratie en ik vind dat er al genoeg aandacht aan wordt besteed.

Behalve de galg lopen er ook mensen met onsmakelijke opgeplakte sterren en walgelijke verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog. Het Artsen Covid Collectief (hoeveel artsen zitten daar werkelijk in?) heeft deze maand de kwakzalverprijs gekregen voor nepinformatie.

Ze willen helemaal niet in gesprek. Ze willen hun gelijk erdoor drukken. Op de eigen (sociale) media wordt iedere afwijkende mening verwijderd. Ze mogen blij zijn dat Het Parool er überhaupt nog aandacht aan geeft.

Edgard Gommeren, Amsterdam

Ongelijkheid

Terwijl topcriminelen familieleden kunnen aannemen als advocaat, worden kindertoeslagslachtoffers beoordeeld door rechters die niet geheel objectief zijn.

Pierre Daanen, Amsterdam