Opinie: ‘Het is goed te begrijpen dat de boeren woedend zijn’

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ik begrijp de stikstofmaatregelen die het kabinet wil nemen. Niet alleen omdat de uitspraak van de Raad van State een juridische werkelijkheid heeft gecreëerd waar niemand op de korte termijn omheen kan. Maar ook omdat ik vind dat we een vreemde ordening hebben van ons land en zijn zeer beperkte landoppervlakte, waarbij de agrarische functie domineert en andere functies, zoals woning- en bedrijvenbouw, verdringt.

Hierdoor kan ons postzegelland de op een na grootste landbouwexporteur van de wereld zijn (na de Verenigde Staten). Ik geef toe, onze boeren zijn innovatief en efficiënt. Bovendien is het dierenwelzijn bij ons goed geborgd. Een varkentje kan beter in Nederland grazen dan in, pakweg, Brazilië. Allemaal legitieme redenen waarom de wereld liever bij ons koopt dan elders.

Toch is het contra-intuïtief dat ons land nota bene China van bijvoorbeeld varkensvlees moet voorzien. China is ongeveer 233 keer zo groot als Nederland maar vormt een van de snelst groeiende afzetmarkten van Nederlands varkensvlees. En het frappante is dat we de Chinezen hiermee niet alleen een plezier doen met ons goede vlees, maar ook grote verborgen subsidie schenken.

Ongeëvenaarde verandering

Onderzoek van milieuadviseur CE Delft (2018) heeft geconcludeerd dat varkensvlees 53 procent duurder zou moeten zijn om alle maatschappelijke schade te kunnen vergoeden. In 2019 was de Nederlandse exportwaarde naar China 377 miljoen euro aan varkensvlees. Dit betekent simpelweg dat we honderden miljoenen euro’s subsidie schenken aan het buitenland, terwijl de schade van varkenshouderij in termen van bijvoorbeeld stankoverlast hier neerslaat en tot gezondheidsproblemen leidt in Noord-Brabant en Limburg.

Alles afwegende vind ik toch dat het stikstofdebat eenzijdig en activistisch wordt gevoerd. De verhouding tussen de argumenten is zoek. Het is daarom goed te begrijpen dat de boeren woedend zijn: over de toon in het debat, over de neerbuigendheid van enkele Randstedelijke politici en over het gemak waarmee boeren schuldig worden gemaakt aan problemen die niet alleen door de landbouw worden veroorzaakt, zoals droogte.

De boeren zijn woedend omdat het kabinet aan hun bezit komt, aan hun bedrijf dat zij misschien van generatie op generatie geërfd hebben, aan hun bestaan, aan hun identiteit en dus aan hun wezen. Zijn dit grote woorden? Nee.

De belangrijkste adviseur van het kabinet, het Planbureau voor de Leefomgeving, sprak in een rapport vorig jaar over ‘een landschappelijke verandering die historisch gezien weleens ongeëvenaard zou kunnen zijn’. Mij valt op dat de ernst van deze aanstaande landschappelijke verandering in het buitenland beter wordt begrepen dan in ons eigen land. Iedere buitenlander die gevraagd wordt Nederland te omschrijven, zal naast Johan Cruijff een karakteristiek weiland noemen met koeien erop. Dit is de foto van Nederland.

Gezondheidscheck

Welke argumenten stelt het kabinet om deze ‘historisch ongeëvenaarde verandering’ te rechtvaardigen? Natuurbescherming. Hoe zit dit? Simpel gezegd komt het erop neer dat twee EU-richtlijnen uit 1979 en 1992 Nederland verplichten bedreigde insecten en plantensoorten in bepaalde natuurgebieden te beschermen. Sinds de invoering van de richtlijnen gaat de implementatie EU-breed bijzonder stroef.

Mede hierdoor verrichtte de Europese Commissie in 2015 een gezondheidscheck (de zogeheten fitness check) van de Europese natuurwetgeving. De vraag die centraal stond was of beide richtlijnen nog wel effectief, relevant en van toegevoegde waarde zijn. De uitkomst was een vermomde cirkelredenering.

De richtlijnen zijn niet effectief omdat hun doelstellingen nog niet zijn bereikt en er niet te voorspellen is wanneer dat wel het geval zal zijn. Wel zijn ze nog altijd relevant en van waarde, aangezien er nog altijd grote hoeveelheden bedreigde dier- en plantensoorten zijn.

Of de beheersmaatregelen die lidstaten nemen kostenefficiënt zijn kon ook niet worden bewezen, vanwege een tekort aan data. In een bijzin wordt gemarkeerd dat de Commissie het risico ziet dat integrale projecten met een ‘win’ voor natuur niet uitgevoerd kunnen worden, onder andere omdat er geen sprake is van een publiek belang.

Nederland heeft parallel aan die gezondheidscheck ook een onderzoek verricht. De uitkomst daarvan was dat er veel dilemma’s zijn die de uitvoering van de EU-richtlijnen bemoeilijken. Een dilemma was het risico dat natuurlijke dynamiek of plannen ter verbetering van het ecosysteem leiden tot verslechtering of aantasting van de instandhoudingsdoelen en zodoende in strijd zijn met de EU-richtlijnen. Kortom, de onderbouwing rondom de Europese natuurwetgeving is verre van een uitgemaakte zaak.

Bananenrepubliek

De reactie van het kabinet op de magere onderbouwing van de EU fitness check en het eigen onderzoek is veelzeggend. De beschermingsdoelen van de EU-richtlijnen moeten niet ter discussie worden gesteld. “Het beschermingsniveau mag niet verlaagd worden,” aldus toenmalige staatssecretaris Van Dam (PvdA) in 2016. Maar waarom niet?

Waarom voeren we niet eens een goede en minder eenzijdig discussie over het juiste niveau van biodiversiteit dat wij willen behouden? Welke robuustheid en vitaliteit van de biodiversiteit vinden wij wenselijk en realistisch? Is alle natuur beschermingswaardig? Wanneer hebben we besloten, aan de hand van welke maatschappelijke kosten-batenanalyse, dat we als samenleving koste wat kost deze prijs willen betalen? Welke maatschappelijke kosten en baten zijn verbonden aan een lager beschermingsniveau?

Dit zijn cruciale vragen, zeker als het kabinet met het zwaarste instrument dreigt: onteigening. Zeg maar het soort instrument waar ze in bananenrepublieken zoals Zimbabwe ervaring mee hebben. Ik wil een geïnformeerde keuze maken, maar dat kan ik nu niet. Willen we echt onze boeren opofferen op het altaar van de argusvlinder en het geelsprietdikkopje? De antwoorden in het stikstofdebat zijn flinterdun en de verhoudingen zoek.

Hala Naoum Néhmé is politiek econoom en voormalig lid van de Amsterdamse gemeenteraad voor de VVD.