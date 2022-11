Opinie: ‘Het is echt zo: negen van de tien snelheidszondaars zitten op VanMoofachtigen’

Beeld Vincent Spiering

Van Moofachtigen

In Het Parool van afgelopen donderdag maakt lezer Daan van der Ster zich boos over het vermeende generaliseren van de krant wanneer het gaat over de overkill aan opgevoerde e-fietsen in de stad. Nu fiets ik dagelijks (met een e-fiets) grote stukken door Amsterdam en pas niet alleen ten behoeve van de ander, maar ook voor mijzelf mijn snelheid aan.

Al enige tijd check ik e-fietsers die met een bloedgang door stromen voetgangers en (e-)fietsers snijden. Lezer Van der Ster moet ik teleurstellen, Het Parool discrimineerde niet. Het is echt waar: negen van de tien snelheidszondaars zitten op VanMoofachtigen. Nadere informatie leerde mij dat je een e-fiets van dat merk met behulp van een simpel en gratis te downloaden app schijnt te kunnen opvoeren.

Daan van den Wall Bake, Weesp

Schooltuinen

Afgelopen week in het Parool: schooltuinen Gaasperdam worden mogelijk gesloten om plaats te maken voor een sportcomplex. Juist schooltuinen, die de mogelijkheid bieden aan scholieren om te leren hoe je zelf gezond en vitaminerijk voedsel kunt kweken. En juist in een veranderende maatschappij, waar iedereen wordt gewezen op duurzaamheid, minder vlees en meer gezond eten, jaagt de gemeente Amsterdam de jeugd terug in de wereld van fastfood.

En deze schooltuinen moeten verdwijnen voor een sportpark? Net voor de coronacrisis uitbrak is het Nelson Mandelapark groots aangepakt. Er zijn voetbalvelden aangelegd, aan de andere kant van de weg is een atletiekcentrum en nu willen ze tweehonderd meter verderop de schooltuinen opdoeken? Integreer het nieuw te maken sportpark binnen de bestaande sportparken en behoud de schooltuinen, zeker in het licht van de noodzaak van duurzaamheid en gezond eten. Dat leer je in het basisonderwijs en met praktijk in het veld. Hoe leuk is het voor kinderen van groep 7 en 8 om ‘s avonds warm te eten met groenten en aardappelen uit eigen tuin?

Toch ben ik bang dat het gemeentebestuur, gezien eerdere ervaring met de wethouders van Amsterdam, aan deze suggestie maling heeft. Juist dit links georiënteerde stadsbestuur had ik meer sociale wijsheid toebedacht, maar partijpolitieke items en persoonlijke ideologie worden boven het welzijn van de burger gesteld. Wachten dan maar weer op de komende verkiezingen, om onze afkeer van dit beleid kenbaar te maken.

Marcel Kemna, Amsterdam

Talenkennis Van Gaal

Heel vermakelijk, zo’n brief over het Engels van bondscoach Van Gaal, maar over het algemeen vind ik dat er (te) weinig waardering is voor de bereidheid en het vermogen van Nederlanders om in een andere taal dan hun moedertaal te communiceren. Ooit probeerde een Franse parkeerwachter mij in ratelend Frans uit te leggen dat ik iets helemaal verkeerd deed.

Ik stelde hem toen een aantal vragen. ‘Do you speak English? Spreekt u Nederlands? Sprechen Sie Deutsch? Habla Español? (Dat speek ik zelf ook niet, maar dat wist hij niet.) Alors, seulement le Français?’, waarbij ik zuinig keek en hij beschaamd knikte. ‘Accord, mais lentement s’il vous plait.’ De parkeerwachter sloeg daarna een andere toon aan, in een toeristvriendelijk tempo. Hij maakte nog net geen buiging toen ik keurig deed wat hij uitlegde. ‘C’est le ton qui fait la musique.’

Bram Wiertz, Amsterdam