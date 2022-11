Opinie: ‘Het is beter om extreme ongelijkheid te voorkomen dan in stand te houden’

In Nederland bezit de rijkste procent van de huishoudens meer dan een kwart van al het kapitaal tezamen. Sommigen hebben zelfs een privéjet die altijd tot hun beschikking staat – als de activisten van Extinction Rebellion tenminste niet aan de vleugels hangen. Beeld ANP

Er bestaat een groot raadsel in Nederland, in een democratie waar de meeste stemmen gelden en waar mensen stemmen voor hun eigen belang of het collectieve belang. Want wat gebeurt er als er een politieke keuze op tafel ligt waar 99 procent van de mensen zelf direct beter van wordt en de overige 1 procent er uiteindelijk ook beter van wordt? Dan halen mensen de schouders op en zeggen ze ‘niet wenselijk en niet haalbaar’.

Het is een unieke situatie. Ons land wordt overspoeld door een breed palet aan met elkaar verbonden crises. Zelfs mensen met middeninkomens hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen. De basisvoorzieningen van de welvaartsstaat blijken steeds verder buiten bereik. Er is veel geld en sturing nodig om de samenleving weer op het droge te brengen. Zowel letterlijk als figuurlijk.

Een deel van de oplossing ligt midden in ons zicht. Er bestaat een toegankelijke bouwsteen die we eenvoudig kunnen oppakken en kunnen plaatsen als hoeksteen van een nieuw sociaal contract. Een nieuwe basis waarop we onze samenleving en economie verheffen en toekomstbestendig maken.

De rijkste 1 procent moet inleveren

Die bouwsteen is het rationaliseren van de belasting. Het logisch inrichten van wie welke bijdrage levert aan de publieke zaak. En wie welke bijdrage ontvangt vanuit de publieke middelen.

In Nederland bezit de rijkste procent van de huishoudens meer dan een kwart van al het kapitaal van alle huishoudens tezamen. Een op de honderd mensen heeft een kwart van al het bezit. Deze mensen bezitten per persoon meer dan twee miljoen euro aan vermogen. Sommigen hebben een privéjet die altijd tot hun beschikking staat – als de activisten van Extinction Rebellion tenminste niet aan de vleugels hangen.

Het lijkt een logische democratische keuze om bij deze ene procent wat geprivatiseerd kapitaal terug te halen en daarmee mogelijk te maken dat de overige 99 procent ook de winter doorkomt. Hen daarmee ook toegang te bieden tot basale voorzieningen zoals zorg of een woning.

Vervuiler wordt gesubsidieerd

Daarnaast zien we energiebedrijven enorme winsten maken terwijl zij gesubsidieerd worden. Zo vloeit publiek kapitaal naar aandeelhouders van private bedrijven die de samenleving op klimaatkosten jagen. En dat geldt niet alleen voor energiebedrijven, maar ook voor bedrijven die minder essentiële producten leveren. Ook zij maken enorme winsten terwijl ze zorgen voor enorme maatschappelijke kosten. Denk bijvoorbeeld aan modebedrijven, gokbedrijven, de vleesindustrie, alcoholbedrijven, de auto-industrie. We kennen inmiddels allemaal de schade die zij aanbrengen aan mens en leefomgeving. Schade die uiteindelijk met publieke middelen moet worden opgelost, voor zover dat überhaupt mogelijk is. Schade die niet aan hen wordt doorberekend en dus in feite een subsidie is.

Daarmee lijkt het ook een logische keuze om bedrijven die maatschappelijke schade veroorzaken niet te subsidiëren en wél de maatschappelijke kosten door te rekenen die zij veroorzaken.

Maar nee, in Nederland zijn dit vreemde en gênante voorstellen. Het is immers asociaal om deze groep hardwerkende rijke Nederlanders te vragen om een bijdrage te leveren aan de publieke zaak. Een zaak die ook hun eigen belang dient. Het lijkt politiek taboe om te spreken over het serieus heffen van belasting op het kapitaal van hen die toevallig veel naar zich toe hebben weten te trekken. Zelfs al wentelen zij de kosten af op de rest van de samenleving. Zelfs als hun kwaliteit van leven niet daalt, maar stijgt, als zij wat meer belasting betalen. Maar waarom?

Ongelijkheid voorkomen

We lijken te leven in een bizarre fictie waarin het asociaal en onrealistisch wordt geacht om datgene te doen dat zo extreem logisch is, namelijk te handelen in ons collectieve en eigen belang. Gaan die mensen dan niet weg? Creëren deze bedrijven geen banen? Hebben zij niet hard gewerkt en dit ‘zelf verdiend’? Het zijn altijd dezelfde vragen die worden opgeworpen.

Vragen waarop de antwoorden allang zijn gegeven en waarbij de conclusie luidt: geen zorgen, het is echt beter om dit soort extreme ongelijkheid te voorkomen dan in stand te houden. Het is echt beter om de vervuiler te laten betalen in plaats van te subsidiëren. Beter om miljonairs belasting te laten betalen dan het vervolgen van alleenstaande ouders in de bijstand.

Het is beter om een gezin te vragen de derde auto in te leveren, dan de derde boterham. Beter voor iedereen om te zorgen dat we ons kapitaal verstandig inzetten voor de publieke zaak. Want die publieke zaak, is ons aller zaak. Ook al betekent dit het verlies van een derde auto of een privévliegtuig.

Laten we de schadelijke illusie doorbreken. Laten we doen wat in ieders (eigen) belang is.