Opinie: ‘Het is allemaal de schuld van actieve flitsbezorgers en de luie millennial’

Het is allemaal de schuld van actieve flitsbezorgers en de luie millennial

“Als dit doorzet, krijgen we zombiestraten”: Het Parool, 11 december 2021. Ploos van Amstel noemt de Spaarndammerstraat als voorbeeld. Lege straten worden volledig toegeschreven aan flitsbezorgers. Er zijn echter weinig mensen die ál hun boodschappen via flitsbezorgers bestellen. Het gaat met name om de artikelen die men eerder is vergeten in de supermarkt, of de veelal zoete en zoute snacks na de (lockdown)sluitingstijd van de winkels. Dit zijn ook de twee behoeftes waarin flitsbezorgers op dit moment willen voorzien.

Dat lege winkelstraten mede worden veroorzaakt door Covid-19 en de bijbehorende maatregelen, wordt in het artikel niet benoemd. Net zoals het feit dat de grote supermarkten en diensten als Picnic, Hello Fresh en andere boodschap- en maaltijddiensten het tripje naar de supermarkt al jaren overbodig proberen te maken. Het is allemaal de schuld van actieve flitsbezorgers en de luie millennial.

Quincy Ommel, Amsterdam

Het is toch schandalig dat kinderen niet veilig van en naar school kunnen?

Wat een ontzettende stoere jongen is Tip van 14 jaar, die drie keer is overvallen op weg van school naar huis, in de metro of op stations (Het Parool, 13 december). Het is toch schandalig dat kinderen niet veilig van en naar school kunnen? Wat is er toch aan de hand in dit land? Waarom wordt dit niet direct als eerste aangepakt, we hebben het hier over een kind van 14 jaar? Ik wordt hier zo boos van. Chapeau voor Tip, die toch van het ov gebruik blijft maken en zich niet laat intimideren. Doe voorzichtig, Tip.

Marieke Duppe, Amsterdam

Zet op onoverzichtelijke verkeersplekken de good old knipperbol weer neer

Twee weken geleden schrok ook ik natuurlijk enorm van het bericht dat er maar liefst twee dodelijke ongevallen hadden plaatsgevonden met fietsers in Amsterdam. Te veel oversteekplekken in Amsterdam zijn levensgevaarlijk, omdat auto’s er veel en veel te hard rijden.

Ook waar ik woon, aan de Afroditekade, vind je een levensgevaarlijke oversteek: over de Amstelveenseweg, waar van beide kanten racebanen zijn aangelegd en waar auto’s bussen en vrachtwagens – ondanks een mini-drempeltje – veel harder voorbijrazen dan met 50 kilometer per uur. Maar er zijn tientallen van die onoverzichtelijke plekken waar je als fietser of voetganger maar moet hopen en bidden dat je ongeschonden de overzijde bereikt.

Mijn voorstel: zet op dat soort plekken de good old knipperbol weer neer. In Engeland functioneren die oranje knipperende waarschuwingsobjecten nog prima. Begrijpelijk, want ze geven een signaal af: voorzichtig en langzaam aan. En nu ik toch bezig ben: wanneer wordt het e-bikers, en de nog irritantere phatbikers, verplicht om met helm op de weg te rijden met snelheden die ik met mijn scooter niet eens bereik. Ook die zorgen voor steeds gevaarlijkere situaties, omdat ze veel te hard rijden én je ze niet aan hoort komen.

Willem Baars, Amsterdam