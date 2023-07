Opinie: ‘Het heelal wordt geregeerd door superrijken. Dat is problematisch’

Het prototype van een ruimtevaartuig van commercieel ruimtevaartbedrijf SpaceX, het bedrijf van bigtech­miljardair Elon Musk. Beeld AFP

Er gebeurde de afgelopen weken nogal wat in de ruimtevaart. De Britse koning Charles presenteerde de Astra Cartzegel om verduurzaming in de ruimtevaart te promoten, het Britse Virgin Galactic maakte de eerste commerciële ‘ruimtevlucht’, en door de lancering van de laatste Ariane 5-raket door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA werd duidelijk dat we achterlopen op de Amerikaanse commerciële ruimtesector.

De commerciële ruimtevaart zou nog in de pubertijd zitten en heeft groeistuipen, ook in Nederland. In Amsterdam is een rol weggelegd voor de ruimtevaart. We hebben er het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Centrum. Op de VU, waar ik werk, is er het RISE studentenproject, dat kijkt naar herbruikbare raketten. Het is een van de zeldzame, milieuvriendelijke initiatieven op dit moment.

Maar in de nasleep van het ongeluk met de onderzeeboot Titan, zijn er vooral zorgen over de fysieke veiligheid van de piloten en vermogende inzittenden, die zo’n 450.000 euro per kaartje hebben betaald voor hun elitaire 90 minuten out-of-orbit ervaring. Het moet namelijk vooral tof zijn, zo ruimterit.

Het heelal is dagelijks aanwezig in ons aardse bestaan. Van sterrenkijken tot navigeren, van aardbevingen monitoren tot brandweerpakken, van satellietspionage tot het vinden van mensen na een ramp: ruimtevaart(technologie) heeft vooralsnog de mensheid de grootste stappen laten zetten.

Maar het populaire beeld van de ruimte bestaat voornamelijk uit gelanceerde raketten, prachtige foto’s van de James Webbtelescoop en bemande missies naar de maan en Mars. En André Kuipers. Allemaal ‘for all humankind’, is het idee.

We kijken naar de sterren en denken aan ruimteverkenning, waarbij we onszelf externaliseren van de aarde. Via de ruimte geven we betekenis aan ons leven. We hopen op een betere toekomst buiten een door klimaatverandering geteisterde en mogelijk gedoemde aarde. De ruimte zou ons kunnen verenigen als mensheid, buiten de aarde, waar het niet meer gaat om het overwinnen van maatschappelijke moeilijkheden, maar slechts om het overleven van gedeelde uitdagingen.

Aardse criminaliteit en de schade die zich mogelijk in de ruimte voortzet, staat haaks op deze hoop. We denken er liever niet aan en willen er al helemaal niet mee omgaan. Niet gek dat Nasa en andere grote ruimteagentschappen er nauwelijks tot niet over reppen. Als criminoloog vind ik dit vreemd en enigszins naïef.

Misschien is het wel problematisch dat we onszelf buiten de aarde voorstellen door ruimteoptimisme. Daarmee ontkennen we het sluipende commerciële kolonialisme, de sociale ongelijkheid en het technologisch solutionisme waarop een groot deel van dat ruimteoptimisme is gebaseerd. Het houdt neoliberaal politiek-economisch denken en doen in stand. Dat leidt tot een sterk gecommercialiseerde ruimte-industrie, die tegen 2040 meer dan 1 triljard dollar aan inkomsten zou moeten genereren (Morgan Stanley, 2020).

Hebben we dan niets geleerd van de eeuwenlange kapitalistische exploitatie van de Aarde, die heeft bijgedragen aan de zesde massa-extinctie waarin we momenteel zitten?

De ruimte-industrie wordt geregeerd door bigtechmiljardairs die oplossingen beloven voor de meest dringende vraagstukken in de ruimte, maar zelf nou niet bepaald representatief zijn voor de gehele mensheid. Het gaat hun om geld en macht en zij zijn zelfs gebaat bij ruimte-exploitatie en superrijken die daarin willen investeren.

Het ruimteoptimisme verhult het narcistische ontsnappingsplan van de bigtechbazen. Zeker sinds de alarmerende tekenen van klimaatverandering bestaat er publieke bezorgdheid over het ontsnappen van de allermachtigsten. Denk daarbij aan de Billionaire Space Race tussen Elon Musk (SpaceX), Jeff Bezos (Blue Origin) en Richard Branson (Virgin Galactic).

De rijken die van deze zowat opgebruikte planeet willen, zijn veelal zelf verantwoordelijk voor klimaatverandering. Zij komen op deze manier onder de gevolgen van klimaatverandering en mogelijke straffen uit. En dat terwijl ze hun milieucriminele bedrijvigheid kunnen voortzetten in de ruimte, waar geen strafrechtsysteem geldt of handhaving is.

De astronautengemeenschap maakt zich zorgen over dit soort machtige private actoren, en waar zij de mensheid naartoe leiden. Wat als bigtechmagnaten te machtig worden (of al zijn) en hun eigen regels in de ruimte stellen? Zal de ruimte dan witteboordencriminaliteit en straffeloosheid mogelijk maken?

Laten wij – all humankind – dat maar gewoon gebeuren? Zijn we weer eens toekijker van massa-exploitatie en vernietiging, ook buiten onze planeet?



Dr. Yarin Eski is criminoloog en universitair docent bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam