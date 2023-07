Opinie: ‘Het gymnasium is aan het eind van zijn Latijn, schaf het af’

Omdat Nederland steeds meer een klassenmaatschappij dreigt te worden, moeten we het gymnasium afschaffen, betoogt gymnasiumleerling Joppe Dirkzwager. ‘Het is niet heel veel anders dan het vwo en bevordert ongelijkheid’.

Afgelopen maart werd door het SCP een onderzoek gepubliceerd: in Nederland zou een soort postindustriële klassenmaatschappij zijn ontstaan. Door die studie ging ik, als trotse gymnasiast, toch een beetje naar mezelf kijken. Na lang nagedacht te hebben ben ik tot de conclusie gekomen waarvan ik hoop dat u die straks ook zal trekken: we zijn beter af als we het categoraal gymnasium afschaffen.

Ja, u hoort me goed, ik wil het gymnasium, dat tal van onze beste schrijvers, journalisten, politici en hoogleraren heeft onderwezen, afschaffen. Ik ga het niet hebben over de zin van het onderwijzen van de klassieke talen, wat – afhankelijk van wie je het vraagt – een belangrijke basis legt voor het begrijpen van Romaanse talen en je op weg helpt bij een medische opleiding, óf een totale verspilling van tijd is in een wereld waarin jongeren steeds meer stress hebben. Nee, ik ga u ervan overtuigen dat het gymnasium meer fout dan goed doet omdat het ongelijkheid bevordert in een samenleving waar de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt.

Bevoorrechte kinderen

Vier van de vijf gymnasia in Amsterdam zitten in de welvarendste en duurste stadsdelen. Daardoor krijg je situaties die hoogleraar opvoed- en onderwijskunde Michael Merry in een van zijn nieuwste studies vergelijkt met de prestigieuze privéscholen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, waar de bevoorrechtste kinderen bij elkaar op school komen en dus veel betere connecties kunnen maken.

Het verschil met het buitenland is echter dat het gymnasium hier door de overheid wordt gefinancierd. De kinderen op gymnasia krijgen meer cultureel kapitaal mee, wat ervoor zorgt dat zij er makkelijker ‘bij kunnen horen’ en dus meer sociale mobiliteit hebben, waardoor zij betere banen kunnen krijgen.

Dit allemaal zorgt voor een vicieuze cirkel: geprivilegieerde kinderen kunnen betere banen krijgen omdat ze naar het gymnasium zijn gegaan, dus sturen ze hun kinderen ook naar het gymnasium, terwijl de mensen met minder geluk steeds minder kansen krijgen.

Bevordert ongelijkheid

Sommige mensen stellen de vraag wat er dan met de uitblinkers moet gebeuren als het gymnasium wordt afgeschaft; het gymnasium is immers bedoeld als school voor de allerslimste leerlingen, leerlingen die het wél leuk vinden om te leren. Of zoals rector van het Vossius gymnasium Christine Hylkema het in NRC stelt: ‘In onze klas gedijen kinderen die óók hun vinger opsteken.’

Alleen is dat niet echt waar: het gymnasium heeft precies dezelfde vakken als het vwo, op Latijn en Grieks na. En van die twee laten de meeste kinderen er een vallen in het derde jaar. Juridisch gezien is het gymnasium even ‘hoog’ als het vwo. Er is dus geen reden waarom kinderen zich meer zouden vervelen op het vwo dan op het gymnasium, en anders kunnen die kinderen zich alsnog buiten school om verder ontwikkelen.

Er is dus geen reden meer om het gymnasium te laten bestaan: het gymnasium bevordert ongelijkheid, selecteert jonge kinderen nog meer voor dan op andere scholen en is niet heel veel anders dan het vwo. Het gymnasium is aan het eind van zijn Latijn en het wordt hoog tijd dat het wordt afgeschaft!

Joppe Dirkzwager (15 jaar), leerling van het Ignatius Gymnasium