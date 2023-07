Opinie: 'Het gymnasium biedt al onze kinderen een kans op een prachtige toekomst’

Beeld Getty Images/Maskot

De laatste tijd ligt het gymnasium weer onder een vergrootglas. Onlangs verscheen er nog een opiniestuk van een leerling van onze school in Het Parool. Een leerling die nota bene pleitte voor afschaffing van het gymnasium. De strekking van het artikel: het gymnasium is een wit bolwerk waar de happy few elkaar kansen toeschuift, en omdat we meer kansengelijkheid willen, schaffen we het gymnasium beter af.

Er is van alles op deze redenering aan te merken. Maar laat ik beginnen te zeggen dat ik trots ben op deze leerling. Hij heeft vanuit maatschappelijke betrokkenheid zijn plicht als kritisch burger vormgegeven en gebruikgemaakt van een van zijn democratische grondrechten: hij heeft zijn mening geuit en zag die zelfs terug in druk. Zo willen we graag de leerlingen van onze school opvoeden. Stel je positief kritisch open in het debat, lever je bijdrage aan de maatschappij en begin met goed luisteren. Overigens is het dan net zo goed een van mijn grondrechten om het niet met hem eens te zijn en de discussie aan te gaan. Dat doe ik bij dezen.

Iedereen die capaciteiten heeft moet een gymnasiumopleiding kunnen doen

Laat ik beginnen met het argument van de inclusiviteit. Gymnasia zijn niet inclusief en moeten daarom afgeschaft worden. Een merkwaardige conclusie, zeker als de premisse is dat deze opleiding veel van onze toekomstige politici, journalisten en captains of industry opleidt. Het is juist een van de verdiensten van ons type school dat we kinderen een zodanige opleiding geven dat ze later in het maatschappelijk leven een grote bijdrage kunnen leveren. Laten we er dus aan gaan werken dat iedereen die capaciteiten heeft een gymnasiumopleiding wil en kan volgen.

We zijn in de praktijk druk bezig om met allerlei projecten die inclusiviteit te vergroten. Zo zijn het Ignatius en het Vossius een talentklas gestart voor leerlingen uit groep 8 van het primair onderwijs die wel de capaciteiten voor, maar niet de affiniteit hebben met een gymnasiale opleiding. Dit bijvoorbeeld door sociaal-economische of culturele achtergrond van de ouders. Het afgelopen jaar hebben we op die manier meerdere kinderen kennis laten maken met de gymnasiale opleiding.

Verder wordt in de gymnasiale wereld op allerlei andere manieren nagedacht over het vergroten van de inclusiviteit. In den lande worden op verschillende plekken leerlingen met een havo/vwo-advies toegelaten (in Amsterdam is dat niet toegestaan), wordt er heel goed naar de ouderbijdrage gekeken, en zijn er samenwerkingsproject met andere type scholen.

Bewezen excellent goede voorbereiding

Bovenstaande hangt natuurlijk sterk samen met het andere argument dat vaak genoemd wordt in de discussie rondom het gymnasium: het gymnasium zou de kansengelijkheid in de weg staan. Ook hier weer geldt: het is een merkwaardige reflex om een opleiding die kansen van kinderen vergroot, af te schaffen. Een gymnasiumopleiding is een bewezen excellent goede voorbereiding op een vervolgstudie. Laten we er dan voor zorgen dat dit type opleiding voor meer kinderen bereikbaar wordt.

Zoals gezegd werken de gymnasia daar landelijk al zeer bewust aan en ook in Amsterdam zijn er initiatieven om de kans om op een gymnasium te komen voor iedereen even groot te maken. Op zich is de kernprocedure van loting en matching daarvoor een zeer geschikt uitgangspunt. Er zijn geen voorrangsregels die het voor sommige leerlingen meer mogelijk maken dan voor andere om op een gymnasium te komen, iedereen met een vwo-advies heeft evenveel kans. Daarnaast stellen de gymnasia zich open voor zij-instroom vanaf klas 2 en dit jaar op het 4e gymnasium zelfs vanaf klas 3. Als er een tekort aan plaatsen is, zou dat er juist voor pleiten het aantal gymnasia uit te breiden.

Onmogelijke cocktail

En dit leidt me ten slotte naar het laatste pijnpunt in de discussie rondom het gymnasium. Het gymnasium zou een opleiding zijn voor de happy few en geen onderdeel zijn van het gehele aanbod van passend onderwijs. Want passend onderwijs, zo is de redenering, bestaat pas als alle leerlingen bij elkaar op een niveau in de klas zitten en de keuze zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Nog afgezien van de onmogelijke cocktail van didactische en pedagogische vaardigheden die op zo’n manier van nu reeds overbelaste docenten in álle typen onderwijs wordt gevraagd, worden op een dergelijke manier kansen van veel meer leerlingen dan de gymnasiumleerling om zeep geholpen.

Laten we goed kijken wat individuele leerlingen nodig hebben. Dan zien we dat er leerlingen zijn die gebaat zijn bij kleine groepen en meer praktisch onderwijs en dat er leerlingen zijn die meer gebaat zijn bij theoretisch onderwijs. Deze twee uitersten moet je niet tot elkaar veroordelen in de klas. Dan ga je echt voorbij aan de noodzaak van passend onderwijs. Een gymnasium biedt passend onderwijs voor een specifieke groep kinderen die het leuk vindt om te leren, die wil uitblinken op dat vlak en die baat heeft bij een omgeving waarin ze soortgelijke kinderen treffen. Daarom is een gymnasium ook een waardevolle opleiding. Net zo waardevol als een vmbo-, havo- of atheneumopleiding.

Kortom: Het gymnasium biedt al onze kinderen een kans op een prachtige toekomst. Laten we het gymnasium dus niet afschaffen, maar koesteren.