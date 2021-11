Opinie: ‘Het grote geld heeft de lol uit het voetbal getrapt’

Ajax-speler Edson Alvarez krijgt een gele kaart tijdens de eredivisiewedstrijd tussen Ajax en PSV twee weken geleden. Beeld ANP

Ik heb steeds minder zin om naar voetbal te kijken. Veel bloede­loze wedstrijden met eindeloos getik en geschuif, veel onderbrekingen, tijdrekken en overtredingen. Ik ben zeker niet van de school van ‘vroeger was alles beter’. Maar ondanks een laag tempo, matige balbehandeling, slechte velden en supporters achter prikkeldraad, had het voetbal nog iets oprechts.

Zeker, de infrastructuur is flink ­verbeterd. Nieuwe stadions, goede velden, alles live te volgen. Maar geld maakt meer kapot dan je lief is. Verschillen tussen clubs zijn veel te groot en worden alleen maar groter. Fnuikend voor een spannende competitie. Grof betaalde huursoldaten op het veld zijn zich gaan gedragen als kleine keizertjes. Altijd beledigd, altijd tekortgedaan, altijd onschuldig aan aangebracht letsel.

De uitholling van het voetbal komt van buiten- en binnenuit. Het grote geld heeft de lol eruit getrapt. Trainers en spelers doen de rest. Wedstrijden worden verpest door tijdrekken, de bal wegtrappen en kaarten aansmeren. Trainers staan als idioten te schreeuwen. Elke arbitrale ­b­eslissing wordt aangevochten. De ene schwalbe is nog valser dan de ­andere, pseudoslachtoffers rollen meters over de mat. Het kost minuten gezeur voordat een vrije trap wordt genomen.

Geëtter en matennaaien

En dan de echte overtredingen, waarvan er ook veel te veel zijn. De nieuwste ‘hit’ is met de schoen bovenop die van de tegenstander. En altijd de ­armen in de lucht van de onschuldige: ‘Ik speelde toch de bal?’ Een kwart van de speeltijd gaat op aan geëtter en matennaaien. Goed gecoiffeerde veelverdieners zijn er niet socialer op geworden. De VAR helpt iets. Tenminste, als je wilt dat buitenspel tot op de millimeter wordt gecheckt. Bij twijfel moest het voordeel toch naar de aanvaller? Dat is weg.

Maradona zei dat alles mag om te winnen. Hij handelde ernaar. Vele voetballers volgden hem. Alles uit de kast om te winnen. Alles mag als het kan. Hoorde ik daar iets over grote belangen? Het zal, maar het is echt het slechtste excuus voor slecht gedrag.

God zij geloofd was er Ajax-Borussia Dortmund, een ster aan een bewolkte hemel. Wat een wedstrijd, wat een ­niveau, wat een heerlijk gevoel. ­Ondanks het krachtsverschil en ­o­ndanks die belangen was het sportief, met nauwelijks overtredingen en kaarten, geen geëtter en tijdrekken, maar vol laten zien wat voetbal ­vermag. Ik heb iets van mijn geloof terug. Laten we hopen dat dit de ­aftrap van de ommekeer was. Dat voetbal weer zo leuk wordt als het is.

Kasper van Noppen, Amsterdam