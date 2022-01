Opinie: ‘Het gezag dat onze overheid uitstraalt is dat van een nest kuikentjes’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Het gezag dat onze overheid uitstraalt is dat van een nest kuikentjes’

Het gezag dat onze overheid uitstraalt is dat van een nest kuikentjes. Vertederend door onnozelheid en gemaskeerd door idiote schoenen en een niet van het gezicht af te meppen grijns. Hoe imbeciel moet je zijn om niet te begrijpen dat wanneer je mensen iets verbiedt, er gehandhaafd moet worden.

De hemel boven Nieuw-West was tijdens oud en nieuw prachtig gekleurd met het mooiste siervuurwerk dat ik ooit heb gezien. En de knallen waren van echte plofkraken niet te onderscheiden. Nadat ik bij een knal die leek op een ontploffing door een gaslek voorzichtig de kat klauw voor klauw uit de gordijnen had gepeuterd bedacht ik dat het zeer waarschijnlijk is dat 2022 net zo’n kutjaar wordt als 2021. Ik hoop niet op alle gebieden. De relatie tussen mij en de kat is gelukkig wel goed.

Suzanne Reijans, Amsterdam

‘Wat een mooi begin van deze nieuwe levensfase van Het Parool’

Wat een mooi begin van deze nieuwe levensfase van Het Parool! Hulde en dank voor die prachtige eerste voorpagina!

Lous Akkerman, Amsterdam

‘Duitsland was zeer ruimhartig met boosters. Nederlanders waren welkom’

Naar aanleiding van boosters in het buitenland schreef lezer Jeroen Bos over de schaamteloosheid rond Covid-19 van Nederlanders in het buitenland in Het Parool van 30 december. Wat boosters betreft wil ik toevoegen dat Duitsland zeer ruimhartig was. Nederlanders waren welkom, de prikken waren gratis, en dat terwijl er in Duitsland in december een tekort aan vaccins dreigde.

I. Djuly, Amsterdam

‘André van Duin: littekens op je hart en ziel maken je tot wie je bent’

Lieve meneer van Duin (of mag ik André zeggen?), u, die zoveel betekent voor velen, bent bij dezen vrijblijvend uitgenodigd om mij in de arm te nemen bij het helpen met het uitkiezen van een nieuwe lamp, handdoeken of beddengoed. Ik ben hier erg goed in, al zeg ik het zelf.

Een toneelregisseur heeft mij een keer op het hart gedrukt dat littekens de meest betrouwbare en ware herinneringen zijn. Na het lezen van het interview met u in Het Parool van 30 december dacht ik aan die levensles en kwam de volgende toevoeging in me op: De littekens op je hart en ziel maken je tot wie je bent en zijn het meest waar(d). Warme groet en alle goeds in 2022 voor u.

Roland van der Grinten, Landsmeer

‘Bedankt bezorger voor al die jaren trouwe dienst’

Het Parool wordt een ochtendkrant, hoe mij dat zal gaan bevallen, of niet, moet de toekomst maar uitwijzen, want afscheid nemen van Het Parool: no way... Onze bezorger gaat niet mee naar de ochtend. Nu zou ik hem ’s ochtends waarschijnlijk toch minder gezien en gesproken hebben. Altijd in voor een praatje als wij voor de deur zaten en de krant al jaren keurig bezorgd. Helaas te trots om al die jaren de ‘nieuwjaarsgratificatie’ aan te nemen, maar bij deze dus voor onze bezorger in Osdorp: een grote DANK voor al die jaren trouwe dienst, we zullen je missen.

Sascha Koene, Amsterdam