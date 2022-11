Opinie: ‘Het gesprek over onlineseks moet anders’

Sexting is een normaal onderdeel van seksualiteit. Als het misgaat, concentreren we ons op de rol van het slachtoffer. We zouden het over de rol van de ontvanger moeten hebben, schrijven Tineke Hendrikse en Krista Schram. Want wanneer is het gepast om te vrágen om seksueel getinte foto’s?

De online- en offlinewereld zijn, ook op seksueel gebied, niet langer gescheiden, maar onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het feit dat sexting (in toenemende mate) hoort bij onze beleving van seksualiteit is de afgelopen jaren steeds meer geaccepteerd. Sexting blijkt alleen lang niet altijd even onschuldig, soms worden je foto’s zonder toestemming doorgestuurd en ben je slachtoffer van exposen. Helaas wordt de schuld van deze shamesexting vaak bij het slachtoffer gelegd: ‘Dan had ze maar niet aan sexting moeten doen’. Juist die victimblaming maakt slachtoffers. We moeten dus op een andere manier over onlineseks gaan praten.

Onlangs kondigde Slachtofferhulp Nederland aan dat zij komen met de campagne Ondraaglijke Sieraden. In deze campagne vertellen slachtoffers van shamesexting welke scheldnamen zij kregen nadat iemand anders (zonder toestemming) hun intieme foto’s had gedeeld. ‘Hoer van de stad’ en ‘gore slet’ zijn voorbeelden van de ‘sieraden’ die deze meiden opgelegd kregen.

Nadruk op negatieve aspecten

Het is een goede ontwikkeling dat Slachtofferhulp Nederland op deze schokkende manier de aandacht vestigt op het feit dat slachtoffers van shamesexting nog steeds vaak als dader worden bestempeld. Het zijn alleen niet de stereotype ‘jongens op de straathoek’ die meiden deze scheldnamen geven; het opleggen van de ondraaglijke sieraden gaat veel subtieler. Ze zijn het gevolg van de manier waarop het maatschappelijk gesprek over sexting wordt gevoerd.

In ons werk zien we dat jongeren en volwassenen in gesprekken over onlineseks veel langs elkaar heen praten. Volwassenen proberen kinderen te beschermen door ze te waarschuwen over de negatieve aspecten van sexting. Zaken die (met name door ouders met kinderen) besproken worden zijn: foto’s sturen is gevaarlijk en – als je het toch doet – hoe kan je veilig foto’s maken en versturen? Maar voor hun kinderen is dit achterhaald, zij leven in een wereld waar sexting wordt gezien als een normaal onderdeel van seks. Net zoals dat jongeren weten dat seks zonder condoom een soa kan opleveren, weet het merendeel van de jongeren ook dat sexting een keerzijde kan hebben; ze zijn er in hun omgeving helaas regelmatig getuige van.

Door de nadruk op de negatieve aspecten van sexting gaan gesprekken over onlineseks nooit over de kern van de zaak, namelijk over de moreel-ethische vragen die gepaard gaan bij het hebben van onlineseks waarin zowel de kant van de ‘zender’ als de kant van de ‘ontvanger’ aan de orde komt.

Meer aandacht voor de rol van de ontvanger

Want helaas blijft de ‘ontvanger’ van de beelden veelal totaal buiten beeld, terwijl uit onze onderzoeken blijkt dat meiden de foto’s sturen omdat de ander er (herhaaldelijk) om vraagt. Hoewel de zender het materiaal vrijwillig lijkt te versturen, is het maar de vraag hoe vrijwillig het is als de ontvanger er maar om blijft zeuren en je afschrijft als je het uiteindelijk niet doet.

De enorme en belangrijke rol die de ontvanger van de beelden heeft in het proces moet daarom meer aandacht krijgen. Het gesprek moet dus (ook) gaan over: ‘In welke situaties is het gepast om seksueel getinte foto’s te vragen aan iemand?’, ‘Hoe ga jij ermee om als iemand liever geen foto’s wil sturen?’, ‘Als je foto’s ontvangt van iemand, wat doe je daar dan mee?’ en ook: ‘Wat is jouw reactie als je ziet dat iemand foto’s van een ander doorstuurt?’

De victimblaming die het gevolg is van de primaire focus op de rol van de zender bij onlineseks zorgt ervoor dat de impact van exposen bij het slachtoffer nog groter wordt en de drempel om hulp te zoeken nog hoger. We slaan de plank volledig mis als we op deze manier reageren, want het is degene die foto’s zonder toestemming doorstuurt die iets te verwijten valt. Sinds 2020 is dit ook zichtbaar in de wet, waarin wraakporno nu expliciet strafbaar is gesteld.

Hoe was je onlinedag?

Daarom doen wij hierbij een oproep aan ouders, docenten, jongerenwerkers en alle andere professionals die gesprekken met jongeren voeren over seksualiteit: voer een ánder gesprek over onlineseks. Een gesprek waarin niet alleen de gevaren van onlineseks vanuit de rol van de ‘zender’ worden besproken. Bespreek ook de rol, vragen en overwegingen die de ‘ontvanger’ (en vaak vrager) van de beelden heeft. Om het gesprek meer die kant op te leiden kan het helpen om uw zoon of dochter te vragen: ‘Hoe was je onlinedag?’ in plaats van ‘Hoe was het op school?’

Ook merken wij in onze onderzoeken dat jongeren het makkelijker vinden om verhalen over anderen te delen dan over zichzelf, maar wat zij zeggen geeft heel veel inzicht in hoe ze er zelf mee te maken krijgen. Dus vraag eens: ‘Is er weleens iemand exposed bij jou op school’ en ‘Hoe wordt daarop gereageerd?’

En onderschat niet dat de drempel voor jongeren om over sexting te praten nóg hoger wordt als u negatief over sexting en exposen praat (met anderen). Doe dit dan ook niet, en al helemaal niet in het bijzijn van uw kinderen.

Laten we er zo samen voor zorgen dat het gesprek over onlineseks meer nuance krijgt en beide partijen besproken worden, met als ultieme doel dat geen jongere in de toekomst nog Ondraaglijke Sieraden hoeft te dragen.