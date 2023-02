Opinie: ‘Het erotisch centrum is een sociaal experiment, dat hoort niet in een woonwijk als Zuid’

In de Bananenbar op de Wallen. Niet iedereen ziet een erotisch centrum elders in de stad zitten. Beeld ANP

In 2019 schetste het Amsterdamse college enkele scenario’s om de positie van sekswerkers te verbeteren, om ondermijning tegen te gaan en om de drukte op de Wallen te verminderen. Uiteindelijk ontstond het idee van een erotisch centrum als dé oplossing. Een hoogbouwbordeel met honderd peeskamers, een burleske club, beautysalon, zonnestudio, bistro’s en een seksmuseum. Volgens burgemeester Femke Halsema moet dit centrum een plek worden ‘waar seksualiteit, erotiek, diversiteit en inclusiviteit wordt verwelkomd en gevierd’.

Het gaat hier nog steeds over een industrie met veel misstanden; mensenhandel, gedwongen prostitutie, de aanzuigende werking van drugs- en overige criminaliteit. Vrouwen werkzaam in de prostitutie zijn vroeger niet zelden seksueel misbruikt of hebben andere vormen van trauma. Daar is niets positiefs aan en het is al zeker niet iets om te vieren. Bovendien blijkt uit onderzoek dat 93 procent van de sekswerkers tegen een verhuizing is. Sekswerkers blijven liever op de Wallen, waar het volgens hen een stuk veiliger is dan in een erotisch centrum.

Geen politie

De politie vreest dat de komst van het erotisch centrum ten koste zal gaan van de zeer schaarse politiecapaciteit, omdat de burgemeester niet van plan is de drie huidige prostitutiegebieden in Amsterdam volledig te sluiten na de komst van het erotisch centrum – naast de Wallen zijn dat het Singel (Centrum) en de Ruysdaelkade in Zuid. De capaciteit moet straks op een vierde prostitutieplek worden ingezet.

Uit onderzoek van de gemeente zelf blijkt dat overlast hoogstwaarschijnlijk zal toenemen, maar de werkelijke gevolgen van de komst van het hoogbouwbordeel zijn simpelweg onbekend, omdat er ‘nergens een erotisch centrum bestaat’ zoals de burgemeester dat voor ogen heeft.

Uit het gemeentelijke rapport blijkt dat de komst van het erotisch centrum waarschijnlijk een negatieve invloed zal hebben op kwetsbare jeugd, die mogelijk in aanraking komt met criminaliteit. Bij het samenstellen van de voorkeurslocatielijst is alleen gekeken naar het aandeel jongeren dat in een buurt woont. Wat niet lijkt te zijn meegenomen, is dat stadsdeel Zuid het grootst aantal scholen van de stad heeft en dat duizenden (kwetsbare) jongeren uit alle stadsdelen hier dagelijks komen. Ook wordt er vlak bij de beoogde locaties, in de nieuwe wijk Kop Zuidas, een 24-uurs daklozenopvang gerealiseerd. In 2021 erkende de gemeente in een document dat de ontwikkelingen in deze nieuwe wijk de leefbaarheid in de buurt onder druk zet.

Nóg een trekpleister

Met een erotisch centrum creëer je naast de Wallen een nieuwe trekpleister voor prostitutie. Of daarmee de drukte op de Wallen zal afnemen, is maar zeer de vraag. Omdat er ramen blijven, zullen toeristen en dagjesmensen zich blijven vergapen aan de prostituees op de wereldberoemde Wallen en daar de cafés bezoeken. Zij zullen niet en masse naar een doodgewone buitenwijk gaan die de charme mist van de oude binnenstad. Wél is de kans groot dat het erotisch centrum nieuwe bezoekers trekt, die vanuit andere gemeentes of vanaf Schiphol naar de locatie komen voor een ‘snelle wip’.

Afgelopen zaterdag werd door de Huishoudbeurs weer eens goed duidelijk hoeveel overlast de omgeving nu al heeft tijdens evenementen. De ringweg A10 Zuid, een van de drukste en gevaarlijkste stukken snelweg van Nederland, stond volledig vast en bij de afrit RAI stonden lange files met automobilisten op zoek naar een parkeerplek in de buurt – die ook al steeds schaarser worden door het verwijderen hiervan door het college. De komst van een erotisch centrum – dat duizenden bezoekers per dag moet trekken – zal de verkeers- en parkeerproblemen in de buurt alleen maar vergroten.

Sociaal experiment

Een erotisch centrum in een woonwijk in Zuid lost het probleem dus niet op, maar verplaatst en vergroot het probleem. Omdat de gemeente momenteel geen enkel idee heeft van de daadwerkelijke impact van een erotisch centrum op de buurt wordt het een sociaal experiment. Sociale experimenten voer je niet uit in een woonwijk, tussen scholen en speeltuinen. Wat begon als een concreet plan om de overlast op de Wallen aan te pakken, is veranderd in een fantasie. Laat de wensdroom van de burgemeester niet de nachtmerrie worden van de bewoners, scholieren en ondernemers van stadsdeel Zuid.

Claudia van Zanten is fractievoorzitter van de VVD in stadsdeel Zuid en freelance communicatieadviseur. Ze woont op de Zuidas.Kosteloos HHW